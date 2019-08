Maria Sofia Cimarosa conquista la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Lazio, la ceretana Lucrezia Terenzi quella di Miss Etruria e volano a Mestre. La 18enneMartina Fabriani eletta invece Miss Montalto di Castro. Questa sera si assegna la fascia di Miss Lazio 2019 e altri due titoli.

Miss Italia è il gioco della bellezza. Un gioco che diverte, mette alla prova, aiuta le ragazze a crescere, a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, della tv, del cinema. Miss Italia è un sogno che per qualcuna può diventare realtà, ma per tutte costituisce un’esperienza che rimane per sempre.

Miss Italia appassiona anche chi non vi partecipa, riempie le piazze durante selezioni e le finali regionali. Così è in tutte le tappe del lungo cammino che porta alla fase finale, così è stato ieri sera all’anfiteatro Lea Padovani di Montalto di Castro, dove si è svolta la prima delle due serate che segnano l’epilogo delle finali laziali. E, c’è da giurarci, lo sarà ancora di più questa sera, quando si assegnerà il titolo principe della nostra regione: Miss Lazio 2019.

Per il quarto anno consecutivo Montalto di Castro è quindi lo snodo per le tante concorrenti che sognano di raggiungere le prefinali e finali nazionali dell’80° concorso nazionale Miss Italia. Non a caso la località della maremma laziale è stata ribattezzata “la cittadina della bellezza”, grazie all’impegno dal sindaco Sergio Caci, che ha fortemente voluto il concorso e che ha concesso ospitalità e patrocinio.

La serata di ieri si è aperta con l’ultima selezione provinciale e l’assegnazione della fascia di MISS MONTALTO DI CASTRO, che è andata alla 18enne di Borgo Quinzio MARTINA FABRIANI, castana, occhi marroni, alta 1.75, neo diplomata al liceo linguistico. Pratica fitness, ama viaggiare e fare shopping. Sogna di realizzarsi nella vita e di poter aiutare chi ne ha più bisogno.

Alle sue spalle si sono classificate Arianna Chessa e Irene Gerardi. Saranno tutte e tre in gara questa sera per Miss Lazio.

Sono stati poi assegnati due dei cinque titoli regionali in palio in questa “duegiorni” montalese:

MISS ETRURIA 2019 è LUCREZIA TERENZI, 20enne di Cerveteri, capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata all’Istituto Tecnico per il Turismo, pratica jogging, ama fotografare e viaggiare e sogna di diventare una brava attrice.

MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2019 è MARIA SOFIA CIMAROSA, 19 anni, residente a San Cesareo (RM). Castana, occhi verdi, alta 178 cm. È diplomata al liceo scientifico e studia economia all’università di Tor Vergata. Ha praticato nuoto a livello agonistico, ora fitness. Ama viaggiare e uscire con gli amici. Sogna di fare la modella.

A premiare le ragazze vincitrici, oltre al sindaco Caci, il presidente del consiglio di Montalto Fabio Valentini, la Miss Etruria uscente Chiara Bordi (terza classificata a Miss Italia, nominata dal presidente Mattarella “Alfiere della Repubblica”), che ha ricevuto dal sindaco Caci il premio “Montalto di Castro, città della bellezza etrusca”. Sul palco anche la neoletta Miss Be Much Lazio 2019 Aurora Fedeli.

Non è stato facile il compito dei giurati, che hanno dovuto esprimere il loro giudizio tra le 25 concorrenti in gara, alle prese con i vari quadri coreografici e con gli “abiti gioiello” della collezione alta moda Loredana Dell’Anno Couture.

Una delle concorrenti, Elisa Russo, è stata anche protagonista di una bellissima esibizione di danza contemporanea sulla musica di “Helium”, splendido pezzo di Sia.

E arriviamo dunque a stasera, secondo attesissimo appuntamento, che vedrà in passerella 40 concorrenti e ben 3 titoli regionali in palio ben tre: Miss Riviera Tirrenica 2019, Miss Eleganza Lazio 2019 e il più ambito Miss Lazio 2019 che qualifica direttamente alla finalissima di Jesolo.

All’elezione di Miss Lazio parteciperanno anche le vincitrici degli altri titoli regionali che, in caso di successo, lascerebbero la fascia alla miglior classificata della serata.

Le ragazze sfileranno con la collezione pret’a couture “Love to Love” by Gai Mattiolo.

Ospite d’onore e presidente di giuria la “Miss Italia dei record”, la montalese Alice Sabatini.

Nel corso dello spettacolo il regista Mario Gori offrirà un omaggio agli 80 anni di Miss Italia attraverso otto videoclip dedicati ad altrettante dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio dal concorso: Silvana Mangano (anni ’40), Sophia Loren (anni ’50), Stefania Sandrelli (anni ’60), Anna Kanakis (anni ’70), Maria Grazia Cucinotta (anni ’80), Anna Valle (anni ’90), Miriam Leone (2000) e Giusy Buscemi (2010).

La squadra che rappresenterà la nostra regione alle prefinali nazionali di Mestre (dal 26 al 29 agosto) sarà composta da 12 ragazze. Qui arriveranno 185 ragazze da tutta Italia. Solo 80 di esse però saranno qualificate alla finale di Jesolo in programma dal 30 agosto al 6 settembre, giorno della diretta TV di RaiUno, che accoglie di nuovo il concorso dopo alcuni anni.