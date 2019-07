E’ iniziato l’evento studentesco estivo più atteso dell’anno: il Revolution Camp, il Villaggio Studentesco della Rete degli Studenti Medi e dell’Unione degli Universitari!

Giunto ormai alla sua ottava edizione, il Revolution Camp è ospitato per il terzo anno di seguito dalla splendida pineta in Via Vulsinia, a Montalto di Castro (VT).

Centinaia di studenti delle superiori e dell’università da tutta Italia stanno arrivando in queste ore al Revolution, dove rimarranno fino al 6 agosto.

Ieri si è svolta l’inaugurazione, con un intervento da parte dell’amministrazione del Comune di Montalto.

Nei prossimi giorni i campeggianti potranno godersi la grande musica del Revolution Festival: il rock dei Fast Animals And Slow Kids il 28 luglio, la voce incredibile della Rappresentante di Lista il 30 luglio, l’allegria degli Eugenio In Via di Gioia il 2 agosto, la trap dei Sxrrxwland e della Garage Gang il 4 agosto!

Non mancheranno poi la cultura e i dibattiti: oggi, 26 luglio, sarà con noi Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Partito Democratico.

Il giorno 28 parleremo di integrazione con l’ONG Mediterranea Saving Humans, Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà e Giuseppe Massafra, Segretario della CGIL.

Il giorno 31 parleremo della tematica del cambiamento climatico e della sostenibilità della lotta ambientale con Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Gianna Fracassi, Segretaria CGIL, e il ricercatore CNR Valerio Rossi Albertini.

Il 1 agosto parleremo di comuniczione politica con Marco Damilano, il 2 sarà con noi Susanna Camusso a discutere di Europa, mentre il 3 Don Ciotti verrà a portarci la sua esperienza nella lotta alle mafie.