Abbiamo scelto questo giorno per ufficializzare la candidatura di Emanuela Socciarelli per il grande valore che rappresenta l’otto marzo. Fatti concreti e non vuote parole.

Questa decisione è il naturale compimento di un percorso che ha portato alla creazione di un progetto civico vincente che vede Emanuela come nostra valida e convinta rappresentante.

“”Montalto e Pescia sono comunità sane, con valori ed energie che devono essere messe al centro dell’attività amministrativa – afferma Emanuela Socciarelli – e vogliamo mettere la politica al servizio delle persone per creare una realtà attenta ai bisogni economici e sociali che la crisi pandemica e la guerra purtroppo ci metteranno di fronte.””

Ciò che la nuova amministrazione si trova ad ereditare è un Paese abbandonato a se stesso, al quale molto è stato promesso ma poco è stato dato, dove gran parte del patrimonio pubblico cade a pezzi, le strade ed il verde pubblico sono trascurati, il lungomare è un cantiere ancora aperto ma in stato di abbandono, le nostre marine sono tuttora prive di un piano parcheggi nonostante le troppe promesse elettorali. In questi anni l’amministrazione uscente è riuscita solo nell’impresa di distruggere ciò che di buono era stato creato per la comunità, non per ultimo la chiusura della ludoteca. Molte saranno le problematiche da affrontare, in primis risanare il bilancio del Comune, a dir poco critico. Vedremo se il bilancio previsionale verrà approvato prima delle elezioni o se l’attuale maggioranza lascerà il nostro paese senza il principale strumento di gestione scaricando la responsabilità sulla prossima Amministrazione.

A tutto questo vanno aggiunti altri importanti punti programmatici quali la contrarietà al Deposito Nazionale Scorie Radioattive, la gestione dei fondi del PNRR, la cura del centro storico, insistere per evitare la costruzione del muro alla foce Fiora, le politiche sociali e giovanili che mettano al centro la persona e i suoi bisogni, gli appalti scaduti, l’ambiente e molto altro.

Come nostro modus operandi, siamo aperti al dialogo con tutti i cittadini , comitati e associazioni che contribuiscono alla crescita del nostro territorio, questa è la politica che ci piace.

Afferma Socciarelli Emanuela: “Un progetto che unisce e non divide, senza protagonismi o autocandidature, che aggrega l’esperienza dei miei colleghi consiglieri Corniglia e Fedele a quella di tutti gli altri partecipanti. Confido in una vittoria alle prossime amministrative scongiurando un ritorno al passato o la riconferma dell’attuale amministrazione, entrambi esperienze negative già vissute.”