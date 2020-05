«Mentre tutto si complica, ai tempi del Covid 19, per evitare che risalga la curva dei contagi, gli accessi al mare, sono i più discussi.

Le spiagge libere sono le più complicate, garantire la loro fruizione comporta nuovi e diversi accorgimenti, come vi si potrà accedere? Quali le risoluzioni per garantire il distanziamento?

E mentre i comuni costieri avranno l’onere di stabilire come gestire le stesse, la Regione Lazio ancora una volta ci tende una mano, in qualità di Comune costiero, data l’importanza che il turismo ricopre in termini economici ed occupazionali per Montalto e Pescia.

“Il nostro unico obiettivo, attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni di categoria, imprenditori e sindacati, è quello di sostenere il settore in questo momento di assoluta emergenza e metterlo nelle condizioni di ripartire, nel rispetto delle norme di contenimento del virus. Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti e l’assessore Paolo Orneli” afferma il Consigliere regionale Enrico Panunzi, che, come ricordiamo sempre, resta costantemente vicino al territorio.

Ringraziando anche noi la Regione Lazio e le sue figure, a noi più vicine, affermiamo che è il momento di agire!

Non abbiamo più tempo per pensare. La spiaggia libera è un bene prezioso, il turismo, per il nostro territorio, è una risorsa primaria, il diritto di accedere al mare va garantito a tutti!

Diamoci da fare, è il tempo della ripartenza, basta immobilismo, abbiamo bisogno di un amministrazione attiva!»

Così comunica Quinto Mazzoni, Consigliere comunale PD a Montalto di Castro