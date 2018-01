MONTE ROMANO – “A.E.C.I. Monte Romano ha iniziato da poco la sua strada, il 22 novembre la firma dell’atto costitutivo e il 2 dicembre ufficialmente l’apertura dello Sportello Provinciale al Pubblico per tutta la Provincia di Viterbo.

Il 19 dicembre abbiamo avuto la visita del Segretario Nazionale A.E.C.I. e del Presidente Regione Toscana di A.E.C.I., per conoscere il nostro Paese (Monte Romano) e la nostra nuova sede. Incontro piacevole a cui si è aggiunto anche il Sindaco Maurizio Testa.

Da subito abbiamo iniziato ad operare a tutela dei Cittadini/Consumatori come da Statuto, risolvendo piccole controversie con operatori telefonici e tentativi di truffa a carico di anziani, ma non solo, ci siamo impegnati da subito in attività sociali a favore dei più deboli, con donazioni in collaborazione con Avis locale di pacchi natalizi e calze della befana.

A.E.C.I. nasce come Associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, laica, democratica e opera senza fini di lucro, ispirando la propria attività ai principi dei trattati istitutivi della Comunità Europea. Persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione e informazione a favore di chi è svantaggiato per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nel 2018 iniziamo il nostro percorso per far conoscere in tutta la Provincia e non solo, la nostra Associazione di Consumatori; a questo scopo abbiamo attivato servizi sul web e sui social, il Consumatore in caso di problemi, può contattare la nostra sede di Monte Romano (VT) con ogni mezzo a sua disposizione e ogni nuovo tesserato, se vorrà verrà inserito anche su whatsapp. Possiamo affermare che in questo modo il Consumatore non viene lasciato mai solo. L’ obiettivo primario mio e del direttivo è quello di valutare ogni

situazione, qualsiasi problema si presenti tentando in ogni modo di risolverlo, prestando una assistenza morale e concreta a chi si rivolgerà a noi.

Lo Sportello Provinciale inoltre è convenzionato anche con Caf Lavoro e Fisco per tutte le pratiche fiscali (ISEE,mod.730,Unico, contratti di locazione ecc), i tesserati godranno di agevolazioni sui servizi dello stesso.

La missione di A.E.C.I. è quella di trattare e tutelare i consumatori, sia in forma individuale che collettiva.

Quante volte rispondendo al telefono ci si trova a parlare con un operatore, che velocemente e in maniera spigliata ci illustra chissà quale offerta super vantaggiosa e magari nella fretta di liquidarlo o per ingenuità e scarsa conoscenza delle norme in materia, pronunciamo parole che all’indomani della telefonata ci fanno ritrovare con l’adesione a qualche offerta che proprio offerta in fin dei conti non era.

Tutto questo non è giusto, il consumatore/cittadino già tartassato da tasse e imposte varie deve poter scegliere liberamente ciò che è meglio per lui, deve poter conoscere tutti i pro e i contro di una offerta contrattuale senza avere brutte sorprese successivamente, per offerte non corrispondenti a quanto richiesto o per l’attivazione di opzioni

contrattuali mai volute.

L’Associazione Europea Dei Consumatori Indipendenti, si pone proprio l’obiettivo di aiutare chi si sente messo in difficoltà da ogni tipo di ingiustizia che lo possa riguardare.

A.E.C.I. LAZIO | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO (C.R.U.C.)

L)A)ZIO) L. 44/92.

Numerose le campagne nazionali portate avanti e vinte con successo; gli associati, hanno ottenuto abbattimenti e riduzioni di penali ingiuste o sproporzionate. In altri casi sono state restituite somme di denaro sottratto per truffa o furto.

A.E.C.I. non accetta compromessi ed accordi, l’unico vero ed unico interesse è tutelare il consumatore per ottenere il miglior risultato nel più breve tempo possibile. L’attività si può riassumere in 3 aree tematiche:

1. capillare campagna di informazione sui principali argomenti di interesse pubblico : educazione al consumo informando ed organizzando incontri ed eventi nel territorio, con tematiche specifiche. Erogazione di servizi a favore del cittadino da parte di enti e amministrazioni pubbliche, sicurezza e qualità di prodotti e servizi,ecc.;

2. difesa del consumatore per controversie che riguardano a 360° la vita quotidiana : utenze domestiche, finanziamenti, mutui, rapporti con le banche, con il condominio, iscrizioni al crif, locazioni, prodotti difettosi, pubblicità ingannevole ecc.

3. assistenza legale, stragiudiziale e in sede conciliativa . Un sintetico elenco delle problematiche per le quali sempre più persone si rivolgono anche alla nostra

associazione, per avere chiarimenti ed eventuali consulenze: anatocismo, servizi assicurativi, credito al consumo, usura bancaria; equitalia, agenzia delle entrate,

contenzioso tributario e fiscale, mediazione finanziaria e creditizia; sovraindebitamento personale e familiare;

cessioni del quinto dello stipendio; dichiarazioni di successione; utenze e servizi domestici, rifiuti;

controversie telefoniche ed energetiche (acqua, luce, gas); contratti e clausole vessatorie; tariffe incongrue, pubblicità ingannevole, televendite; condominio e multiproprietà / locazioni; incidenti domestici e sicurezza sui prodotti; alimentazione e salute (frodi alimentari e commerciali); viaggi e turismo, trasporti; diritti alla salute.

Il Consumatore può contattarci :

al telefono 0766036972;

email : aecimonteromano@gmail.com;

facebook : https://www.facebook.com/consumatorimonteromano;

web : https://aecimonteromano.wordpress.com/

oltre che su twitter, linkedin, telegram l’AECI Monte Romano aspetta tutti coloro che avranno bisogno per se o per i propri cari di assistenza a 360 gradi su tutte le problematiche sopra citate, augurando a tutti un sereno 2018″.

A.E.C.I. Monte Romano

Il Presidente

Francesco Saverio Monzo