Saranno tre fine settimana all’insegna dell’arte e della scienza quelli che l’Associazione Paolo Pezzato Onlus ha organizzato presso la Rocca dei Papi a Montefiascone tra il 15 e il 30 giugno 2019.

E’ proprio questa – scrive Marco Delle Monache – una delle finalità che si prefigge l’associazione, nata attraverso l’impegno di chi ha conosciuto Paolo; far spaziare i visitatori ed i partecipanti nel molteplice mondo dell’artista montefiasconese e mettere a disposizione del pubblico sia il piacere dell’arte a 360 gradi, come pure strumenti che siano utili nella vita di tutti i giorni.

Il Maestro Paolo Pezzato, prematuramente scomparso nel gennaio di questo anno, è stato artista di livello internazionale, inventore di una originale tecnica artistica denominata “pittoscultura”, che fonde arte fotografica, pittorica e scultura su legno; le sue opere sono state esposte in varie manifestazioni d’arte italiane, come pure in eventi vaticani per il Giubileo 2016, ricevendo consensi e tributi unanimi.

Di lui si sono occupati critici d’arte del livello di Viviana Normando, Paolo Levi e Vittorio Sgarbi, che hanno definito a più riprese le sue opere tra le più innovative per tecnica e contenuti del nostro tempo.

I sei appuntamenti artistici e scientifici che faranno da cornice all’esposizione delle pittosculture presso la Rocca dei Papi, organizzati con il contributo di Banca Sviluppo Tuscia ed il patrocinio del Comune di Montefiascone, vogliono proprio presentare un percorso attraverso l’attività artistica e civile del Maestro Pezzato, che è stato non solo scultore, ma anche musicista, scrittore, fotografo e dirigente della ASL di Viterbo. Si andrà dalla presentazione delle sue opere, alla musica da lui amata e composta, alla scrittura, per finire con un convegno scientifico sulla prevenzione dei tumori.

L’ingresso a tutte le manifestazioni, come pure alla mostra, sarà completamente libero.

Sabato 15 ore 18.00: Inaugurazione mostra “Opere Lignee” – presentazione a cura di Viviana Normando, storico dell’Arte

Domenica 16 ore 17:00: Pomeriggio musicale – a cura della prof.ssa Paola Canfora

Venerdì 21 ore 22:00: Friends for the Fox – Serata musicale live con artisti vari

Venerdì 28 ore 18:00: Convegno scientifico: “La prevenzione secondaria del cancro colon rettale ti salva la vita”: relatore prof. Raffaele Macarone Palmieri

Domenica 30 ore 17:30: presentazione “Il mistero dell’affresco” di Quinto Ficari

ore 18:30: concerto “In Memoriam” – Soprano Mariella Spadavecchia – Pianoforte Paola Canfora