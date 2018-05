MONTEFIASCONE – Grande soddisfazione per il WiPlanet Montefiascone per la convocazione di Michele CARLETTI e Riccardo SENZAQUATTRINI nella rosa allargata a 23 elementi della rappresentativa regionale Senior League che parteciperà al torneo delle regioni di fine giugno in Friuli.

In verità risulta fra i convocati anche Alessio BALDAZZI, proveniente dal vivaio dell’Academy Nettuno ma atleta quest’anno con il WiPlanet Montefiascone in serie B.

Considerato che tra i 23 ci sono i tre atleti di Montefiascone, 2 dei Lupi Roma e ben 18 provenienti dalle diverse squadre di Nettuno, possiamo fare i complimenti alla società falisca, a conferma di una storica bontà del vivaio, anche se quest’anno è stato completamente rinnovato.

L’ultima selezione, per arrivare ai 18 finali, si svolgerà lunedì 14 a Nettuno sul campo di S. Barbara, sotto gli occhi dei selezionatori Luigi FACCENDINI e Alessandro GUERRA.

Buone sono le possibilità dei falisci, visto soprattutto il loro ruolo di lanciatore e ricevitore, molto richiesti nelle rappresentative regionali, e la militanza in un campionato impegnativo come la serie B.

Riportiamo l’elenco completo dei convocati: