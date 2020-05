Quattro maggio, prima apertura dopo il lockdown e tutti preoccupati, compresi i grandissimi esperti su ciò che può accadere. Nella vasta zona dell’Alto Lazio, intorno al bacino del Lago di Bolsena, tutta questa catastrofe non si è verificata. Le previsioni dei grandi esperti si sono volatilizzate nel nulla.

Nella zona dell’intero Alto Lazio la popolazione ha risposto con estrema correttezza e forte disciplina; nessuno è andato al di là di quanto le normative in vigore consentivano di fare.

I rilevamenti effettuati alle porte della città di Montefiascone, ove l’importantissima direttrice statale Cassia, Roma-Siena, s’interseca in un bivio di estremo rilievo per l’alta concentrazione automobilistica con la Umbro Casentinese e la Verentana verso il mare, in questa prima giornata di apertura dopo il lockdown non hanno mostrato esagerati incrementi del traffico.

Nell’arco di un’ora, dal nostro punto di osservazione, sono transitate circa ottanta automobili, meno di una decina di autoarticolati, circa venti autocarri e, una decina di bus sia urbani che di linea; dati abbastanza contenuti se pensiamo a quelli rilevati allo stesso orario nel duemiladiciotto, quando in un’ora si contavano, in media quattrocento automobili, venti autoarticolati, circa trentacinque autocarri, una trentina di bus sia urbani che di linea o turistici.

Un avvio positivo per gli abitanti del bacino del lago di Bolsena che fa ben sperare ed al tempo stesso dimostra che tutte le persone del luogo e dell’intero Alto Lazio con la Bassa Maremma Toscana e la vicina Umbria, sono consapevoli dell’epidemia e delle nefaste conseguenze che comporta il contagio. Un comportamento altamente responsabile ed al tempo stesso profondamente valido per ridurre al minimo prima e neutralizzare poi, il sempre temibile Covid-19, ed i suoi possibili colpi di coda.

Pietro Brigliozzi