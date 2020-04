La relazione, fatta in Consiglio comunale, dal consigliere Augusto Bracoloni sull’attuale scottante problema del Covid -19, non riconosce quanto è stato fatto e si sta facendo sul territorio della nostra città, spiega l’assessore Manzi che intende fare chiarezza.

“Vorrei ricordare – afferma Manzi – che al primo caso verificatosi è stato immediatamente attivato il C.O.C. H24 con la continua presenza di tre volontari tecnici che lo gestiscono. Sono stati organizzati ed avviati tutti i servizi impellenti nei confronti delle famiglie più bisognose, con anziani, bambini piccoli, a giorni alterni, consegnati al loro domicilio viveri di ogni genere, inizialmente e spontaneamente offerti dal supermercato Todis e Tigre ai quali, ancora una volta, mandiamo i nostri più sinceri e vivi ringraziamenti senza dimenticare la consegna dei medicinali. Servizi questi che, con sacrificio e tanto entusiasmo stanno quotidianamente portando avanti i volontari della Protezione Civile. Interessano circa cento famiglie, non è un lavoro da poco.

È stata avviata la giornata della solidarietà che poi, sempre su spinta del Todis, si è trasformata nella catena della solidarietà alla quale hanno aderito tutti gli altri supermercati e diverse piccole botteghe alle quali va tutta la nostra riconoscenza. Per cui si sta facendo la raccolta dei viveri donati dalla gente, si portano al C.O.C., si verificano le scadenze, si catalogano, si registrano, si confezionano i pacchi per la consegna a domicilio. In questo contesto è stato elaborato e diffuso l’elenco dei supermercati e piccole botteghe che effettuano il servizio di viveri a domicilio.

Il terzo giorno – prosegue Manzi – è iniziata l’opera per la sanificazione e disinfestazione di tutto il territorio, lavoro che ha richiesto grande sacrificio poiché si è svolto in tutte le notti della prima settimana. Nelle notti della seconda e terza settimana sono stati ripetuti e effettuati anche nel tratto di lungolago dalla Carrozza d’Oro al ristorante Morano.

Si è subito attivata, presso la Regione Lazio, la prassi per la richiesta di Mascherine e materiali similari, poi distribuiti ai centri di servizi sanitari e di interesse pubblico.

La Protezione Civile, contemporaneamente, ha dovuto effettuare anche quattro interventi urgenti: due per calamità naturali e due nel settore dell’antincendio.

Si è provveduto, sempre con i volontari della Protezione Civile, alla consegna a domicilio di molti ragazzi delle varie scuole, dei relativi computers per l’insegnamento online; in questo settore si è dovuti andare a consegnarne uno anche ad un ragazzo domiciliato nella frazione di S. Angelo, nella Teverina, fuori del nostro comune.

Come pure – conclude Manzi – si è effettuato un servizio per far pervenire a qualche persona risorse economiche inviatele dai famigliari e, senza polemiche ma per chiarezza, mi fermo qui. Ci siamo attivati per avere un vaporizzatore per sanificare ambienti chiusi di punti di ristoro per aiutare anche questo settore”.

Pietro Brigliozzi