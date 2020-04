Un’iniziativa partita dall’assessore alla Protezione Civile Paolo Domenico Manzi, supportata dal sindaco Massimo Paolini e condivisa dalla vice sindaco Orietta Celeste in qualità di responsabile dei Servizi Sociali, con la collaborazione logistica operativa dell’AS.VO.M.-O.D-V.–Protezione Civile per portare sollievo a tutte le famiglie più bisognose della città, e purtroppo, con dispiacere, dobbiamo dire, che c’è ne sono molte.

Questa iniziativa, che è al di fuori degli aiuti in denaro, com’è a tutti noto, che sono pervenuti all’Amministrazione Comunale dal Governo Centrale e dalla Regione Lazio, consiste nella raccolta di generi alimentari non deteriorabili è iniziata oggi, giovedì due aprile, e finirà sabato prossimo.

La spesa si potrà fare presso i seguenti supermercati, Todis, Tigre, Conad, Gran Risparmio, Penny MarcKet, Coop, M.D. i quali, con grande disponibilità e buona sensibilità umana e sociale, hanno aderito al progetto. Va poi ricordato che ogni piccolo gesto è comunque una grande contributo in un momento di grave crisi sanitaria e, di ricasco, sulla psicologica di ogni persona, come quella che si sta vivendo.

Ognuno nel fare la spesa potrà acquistare il prodotto che vuole donare e lasciarlo nelle apposite ceste poste all’uscita del supermercato, poi, nel pomeriggio avanzato, passeranno i volontari della Protezione Civile che raccoglieranno il tutto, lo porteranno presso la nuova sede del C.O.C.(Centro Operativo Comunale) realizzato presso l’edificio scolastico della frazione Coste, ove sarà controllato nella scadenza, registrato, catalogato e diviso per tipo, poi verranno confezionati i pacchi che verranno portati, sempre dai volontari delle Protezione Civile, alle famiglie più bisognose tendo conto delle esigenze dei componenti che sono in ognuna di esse.

Si consigliano alcuni prodotti abbastanza richiesti, come pasta, tonno, latte a media conservazione, zucchero, affettati, possibilmente sotto vuoto, passata di pomodoro, vari tipi di biscotti, fette biscottate, bevande varie non alcoliche(acqua minerale, coca cola). Tale iniziativa, è da ritenersi, comunque, un aiuto e non certo la totale risoluzione del problema alimentare, se pur destinata alle famiglie più bisognose; sia l’Assessore Manzi che il sindaco Paolini che la sua vice Celeste, intendono, fin da ora ringraziare tutti coloro che aderiranno, concretamente al progetto.

Pietro Brigliozzi