NEPI – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato oggi la Casa cantoniera di Nepi, in provincia di Viterbo, assegnata con il bando 2016 alla Splendid Società Cooperativa. E’ una delle 45 case cantoniere date in concessione dalla Regione Lazio ai comuni e alle associazioni per progetti di recupero delle case cantoniere finalizzati ad attività culturali e sociali a beneficio della comunità.

“Recuperiamo un bene che era dismesso e abbandonato – ha sottolineato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – e che oggi torna ad essere un luogo di vita grazie alla passione di tante persone e del mondo del volontariato”.

La Splendid Società Cooperativa ha vinto il bando 2016 e si è occupata della ristrutturazione degli interni, della messa in sicurezza degli spazi e degli arredi. La casa cantoniera ospita dallo scorso dicembre nove donne richiedenti asilo non accompagnate che fanno parte del percorso anti tratta. Grazie al nuovo regolamento del 2016 la procedura per l’assegnazione del patrimonio regionale è stata semplificata e informatizzata. E’ possibile inoltrare le manifestazioni di interesse in qualsiasi momento sul sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it/rl/casecantoniere/) sia per i beni del patrimonio sia per le case cantoniere rese disponibili per fini sociali e culturali. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.