Quarta Edizione dell’iniziativa provinciale contro il Bullismo e Cyberbullismo – Oggi ricorre il Safer Internet Day e i referenti delle scuole di ogni ordine e grado impegnati nella prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo, coordinati dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con il supporto del Dirigente dell’USR per il lazio – AT di Viterbo, Dott. Daniele Peroni, e della CPS, promuovono un flash mob di 5 minuti denominato #usailtuopotere. Lo slogan è stato proposto dalla Consulta Studentesca nel corso dell’assemblea provinciale dei referenti di istituto a cui ha partecipato in rappresentanza la studentessa delegata Claudia Mariani.

Il logo proposto per questa edizione 2023 ha come simbolo uno scudo, per rappresentare i pericoli, ma di color rosa, per far leva anche sugli aspetti emotivi e mettere in risalto i legami; emerge dallo sfondo l’immagine di un cellulare dai contorni bianchi per ricordare che è indispensabile la conoscenza nell’uso dei dispositivi per avere una maggiore consapevolezza, scegliendo come esercitare il proprio potere di essere connessi o sconnessi.

Anche quest’anno l’iniziativa provinciale si inquadra nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo. Si continua a ribadire l’importanza della conoscenza dei pericoli e dei rischi della rete e dei social e non di meno di una vigilanza costante degli adulti sul percepito e sull’agito dei minori, soprattutto se in età evolutiva.

La campanella annuncia il Flash Mob collettivo alle ore 10,00 con un suono prolungato. La scelta dei contenuti è stata demandata ai docenti di classe in relazione anche all’età degli alunni e all’ordine di scuola. Le scuole di Viterbo e provincia che aderiscono sono sempre di più e quest’anno sono complessivamente 39. Prosegue il coordinamento da parte dalla Referente provinciale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo, docente Sabrina Sciarrini, e della docente referente per la CPS, Angela Proietti; un percorso formativo in cui ad essere protagoniste sono sempre di più le scuole e gli studenti con le loro proposte ed iniziative.