Presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori, si è tenuta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti in occasione del Concerto della Banda musicale dell’Esercito Italiano dello scorso 1 febbraio al Teatro dell’Unione.

Erano presenti: Giancarlo Martinengo, consigliere comunale delegato ai rapporti con le forze armate, il Colonnello Fabrizio Barone, vice comandante Scuola Sottufficiali dell’Esercito, il Tenente Colonnello Giulia Cornacchione addetta stampa e p.r. della Scuola S.E., il Tenente Colonnello Massimo Leoni, tre allievi della scuola, Donatella Salvatori per l’associazione Beatrice onlus associazione donne per la prevenzione dei tumori al seno ed i rappresentanti degli sponsor del progetto Banca Lazio Nord, Autocentri Balduina, Gioielleria Bracci, Harley-Davidson, Palazzo Ubertini, pur se in ritardo per un importante impegno sociale con un rappresentante del Governo, la Sindaca Frontini non ha voluto mancare all’incontro. Ad aprire l’incontro è stato il consigliere Martinengo che ha esordito affermando che il concerto presentato egregiamente dalla giornalista Claudia Conte ha segnato il compleanno della Banda dell’Esercito che ha compiuto sessanta anni e che dopo la presenza a San Remo ha voluto bissare l’incontro viterbese che è sta una opportunità per sostenere l’associazione Beatrice.

Per l’occasione si è potuto constatare di come i viterbesi abbiano mani e cuore aperto quando si deve sostenere chi a causa di malattie complesse e serie come quelle che seguono le appartenenti a Beatrice hanno bisogno di aiuto. Martinengo ha poi lanciato una sasso nello stagno affermando: sarebbe bello ripetere il concerto il prossimo anno e magari farla diventare un appuntamento fisso della città con la Banda dell’Esercito. Gli ha fatto seguito il colonnello Barone affermando di aver colto la felicità della città per aver potuto festeggiare il compleanno della Banda istituzionale della Forza armata contribuendo volontariamente senza prezzo di un biglietto a poter raccoglie fondi per una organizzazione che cura i problemi sanitari che spesso affliggono le donne. Siamo stati felici ha proseguito il Vice Comandante della Scuola Sottufficiali di aver collaborato all’organizzazione dell’evento con un consigliere comunale che è un ex appartenente all’Aves, questo da la dimensione di come gli appartenenti alle FF.AA. di stanza nella città si siano integrati perfettamente nel tessuto sociale di Viterbo. Quando un allievo della Scuola ha srotolato l’assegno di belle dimensioni e i presenti hanno constatato che la cifra raggiunta è stata di 13 euro, gli occhi di Donatella Salvatori presente per Beatrice in quanto la presidente Patrizia Frittello no è potuta essere presente in quanto impegnata in sala operatoria per intervenire su una paziente, si sono riempiti di commozione del vedere la cifra raccolta ed ha sottolineato come in collaborazione con la CRI i fondi serviranno per poter assistere a chi ne ha bisogno per poter raggiungere i punti di assistenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da tutti i presenti all’A.T.C.L del Teatro Unione per la collaborazione e la disponibilità affinchè il concerto riuscisse nel migliore dei modi.