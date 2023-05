Il Festival Nazionale dell’Educazione Emotiva, a cui prenderanno parte esperti psicologi pedagogisti e ricercatori di fama nazionale ed internazionale del mondo della cultura e dell’educazione, è stato presentato da: Chiara Frontini, sindaca di Viterbo; Alfonso Antoniozzi, assessore alla cultura e all’educazione; Rosanna Giliberto, consigliera comunale delegata all’educazione e al rapporto con le scuole; Francesca Pietrangeli, consigliera comunale delegata alle nuove generazioni; Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, psicologi e psicoterapeuti (School empathy Project); Patrizia Notaristefano (assessore) e Giancarlo Martinengo (consigliere).

L’idea dell’Educazione emotiva è partita da Viterbo valicando i confini nazionali e approdando in università americane e oltre. L’educazione emotiva potrebbe diventare un’integrazione ai piani di studi ordinari che, per come sono formalizzati, trascurano esigenze, bisogni e stati d’animo degli studenti. Tra le esigenze più comuni che saltano all’occhio ci sono stati d’ansia, stress, depressione ma anche stati più gravi che possono spingere a diventare succubi di droghe, per non dimenticare il suicidio e altri comportamenti a rischio. L’educazione emotiva potrebbe diventare uno strumento ideale per sviluppare competenze emotive, prendere consapevolezza, sapersi esprimere e controllare le proprie emozioni. Per questo il Comune di Viterbo con la collaborazione dell’Emotional Training Center, e la Fondazione Carivit hanno organizzato dal 25 al 27 maggio il Festival.

Relatori dei tanti interventi saranno: Chiara Frontini, Sindaca di Viterbo; Alfonso Antoniozzi Assessore alla Cultura e all’ Educazione; Rosanna Schiralli, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice e autrice; Emanuele Aronne, Assessore allo sport ed ex arbitro di basket in Serie A; Francesco Bottaccioli, filosofo della scienza, psicologo neurocognitivo; Filippo Caccamo attore, comico, artista e docente; Anna Maria Carbone, dirigente scolastico, pedagogista, ricercatrice e formatrice in campo pedagogico; Carlo Cozzi, Social coach della TV italiana e producer televisivo; Mirko Di Prospero docente; Isabella Christina Felune, autrice di testi per bambini; Rosanna Giliberto, consigliera comunale con delega all’educazione; Fabio Irco, presentatore di eventi; Linton Johnson, Cestista NBAstatunitense; Tatiana Marchisio, assessore alle Politiche scolastiche e culturali del Municipio di Roma XV; Mariagrazia Mari, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice e docente; Ulisse Mariani,psicologo e psicoterapeuta, ricercatore e autore; Maria Marotta, arbitro internazionale di calcio; Silvia Marziali, arbitro internazionale di basket; Francesca Mastorci, biologa, ricercatrice presso Istituto di Fisiologia clinica – CNR Pisa; Francesco Melozzi pedagogista e docente; Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore; Alessandro Pingitore, medico, ricercatore presso l’Istituto di Fisiologia dinica – CNR Pisa; Mario Polito, psicologo, filosofo e pedagogista, formatore di docenti; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi sull’innovazione didattica; Elisamarzia Vitaliano dirigente scolastico Roma.

Il Festival inizierà Giovedì 25, alle ore 9.00.