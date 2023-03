Proseguono i lavori per i ripristini definitivi delle pavimentazioni a seguito di manomissioni del suolo pubblico per la rete FTTH. Queste le vie interessate in questi giorni da tali interventi: Strada Riello, Via S. Camillo de Lellis, Via V. Bachelet, Via Cerasa, Strada Castiglione, Strada Tuscanese e traverse, Via Igino Garbini e traverse, Via A. Bianchini, Via E. Viventi, Via Tuscia, Via Fausto Ricci, Via Cardarelli, Via Santa Lucia, Via Biga di Castro, Via dei Tarquini, Via Capretta, Via Dora Riparia, Via Venezia Giulia, Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, Via Mantova, Strada Ellera, Via Caselle, Via Osoppo, Via Treviso, Via Vicenza, Via Brenta, Via Pasubio, Via XXIV Maggio, Via Piave, Via Pieve di Cadore, Via Isonzo, Viale IV Novembre, Via Monte Nero, Via Monte Asolone, Via Pietro Vanni, Via Vittorio Veneto, Via Lorenzo da Viterbo, Via Antonio del Massaro, Via Asiago, Via Oslavia, Via V. Tedeschi, Via Monte Santo, Via Monte Grappa, Via Nazario Sauro, Via Monte Bianco, Via Monte Nevoso, Via C. Cattaneo, Via Nino Bixio, Via Fratelli Bandiera, Via Caduti IX Stormo, Via della Pila, Via C. Pisacane, Via I. Nievo, Via Cassia Cimina, Via M. D’Azeglio, Via della Mazzetta, Via A. Mangani, Via L. de Franchis, Via M. Cengio, Via Monte S. Michele, Via del Carnaro, Via S. Maria in Gradi, Via S. Maria della Grotticella, Via C. Monteverdi, Strada delle Pietrare, SR2, Strada Poggino, Via G. Fontecedro, Via D. Mainella, Via dell’Agricoltura, Via dei Sindacati, Via della Meccanica, Strada Rinaldone, Via E. Guidobaldi e Via dell’Industria. E ancora in Via Emilia, Via del Pilastro, Via A. Moro, Via della Palazzina, Via Don Giovanni Minzoni, Via della Liberazione, Via Galileo Galilei, Via M. Kolbe, Via U. Richiello e Via Genova.

Per consentire tali lavori previsti nel cronoprogramma presentato dalle ditte, si ricorda che sono previsti alcuni provvedimenti, tra cui il divieto di sosta in tutte le vie interessate, e, laddove necessario, l’interruzione momentanea della circolazione veicolare nei tratti interessati dagli interventi, concordemente con le esigenze di cantiere e a seguito di apposizione di idonea segnaletica.

Tali provvedimenti, disposti con apposite ordinanze del settore Lavori pubblici (n. 102 e n. 103/2023) saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante segnaletica anche di tipo mobile e di presegnalazione collocata a cura delle stesse ditte almeno 48 ore prima degli interventi.