Parte una nuova iniziativa di Startupper School Academy: si tratta di Startupper School Istantanea, che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio che vogliono mettersi in gioco in un contest fotografico. L’obiettivo del progetto di Lazio Innova è valorizzare e promuovere i tesori della nostra regione in collaborazione con il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

La competizione è suddivisa in 3 categorie:

“Non vedevo l’ora”: fotografie che raccontano il dopo lockdown. Ognuno di noi, durante la lunga quarantena, non ha visto l’ora di poter fare qualcosa o di incontrare qualcuno. Perché non raccontare questo evento con la fotografia?

“Ieri e oggi”: collage di fotografie del passato e del presente. Ai partecipanti è richiesta una selezione di fotografie e ritrovare i luoghi dove sono state realizzate per realizzare un nuovo scatto.

“Saluti da…”: cartoline digitali dell’estate 2020. L’estate 2020 ci vedrà probabilmente vacanzieri nella nostra regione, così ricca di attrazioni turistiche. Perché non raccontare i tesori che incontreremo?

Per fornire ai partecipanti parametri stilistici e tecnici per la buona riuscita delle fotografie saranno organizzati da Lazio Innova incontri gratuiti in modalità webinar, tenuti da Federico Borzelli e Giulia Masini – tutor di MAXXI A[R]T WORK – il Percorso per le Competenze trasversali e per l’Orientamento del MAXXI:

1 – Ritratto (selfie incluso) – martedì 16 giugno ore 12 (ospite Alessio Romenzi)

2 – Streetphotography – martedì 23 giugno ore 16 (ospite Gianfranco Fortuna)

3 – Fotomontaggio – martedì 30 giugno ore 12 (ospite Marialuisa Montanari)

4 – Paesaggio naturale e urbano – martedì 7 luglio ore 16(ospite Gianluca Fiore)

Per maggiori informazioni su come iscriverti alla competizione e partecipare agli incontri: http://www.lazioinnova.it/startupper-school-academy/startupper-school-istantanea/

Startupper School Academy è il programma che Regione Lazio realizza ogni anno per promuovere l’imprenditorialità, sostenere la nascita di giovani talenti e favorire la crescita di nuove startup innovative. Nel corso di quest’ultima edizione, che si è svolta anche in modalità digitale a causa dell’emergenza Covid-19, sono stati coinvolti 121 istituti e quasi 10mila studenti, con più di 400 incontri di orientamento imprenditoriale.