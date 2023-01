Quest’oggi in conferenza stampa, il capogruppo FDI Laura Allegrini ha illustrato una serie di critiche sulla progettualità presentata lo scorso martedì alla cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale.

“Uno sgarbo istituzionale, visto che non si è mai fatto riferimento al fatto che si sono illustrati dei progetti e dei finanziamenti richiesti e presentati precedentemente dalla vecchia amministrazione.

Alcune modifiche fatte – commenta Allegrini – non sono condivisibili, come il rinunciare al parcheggio interrato del sacrario per via di alcune problematiche tecniche, cercando di spostare il piano d’intervento in Via Raniero Capocci, dove potrebbero sussistere altri cavilli tecnici, trattandosi di un luogo adiacente ad un sito ferroviario, il che farebbe saltare di conseguenza anche il progetto di interramento della ferrovia.

In tutta questa progettualità illustrata, che non possiamo che condividere perché è il nostro programma d’intervento, abbiamo visto delle carenze rispetto a delle cose per le quali la vecchia amministrazione aveva investito in termini di progettazione, come la funzionalizzazione delle scuderie di Piazza Sallupara e la realizzazione della bretella di collegamento tra il Semianello e Santa Barbara.

su queste due grandi opere non si è detto nulla e sembra che non siano toccate nemmeno dal piano PNRR, quando in realtà questa opportunità va colta, visto che comunque la vecchia amministrazione ci ha investito in termine di progettazione.

Ci aspettiamo una maggiore collaborazione e condivisione da parte della giunta. Tutta questa progettualità messa in campo non fa altro che restituire la nostra visione di città, con l’amministrazione che l’ha trovata pronta, sperando che questa riesca a realizzare, nei prossimi quattro anni, le opere promesse”.