Luisa Ciambella, Capogruppo PD comune di Viterbo, scrive una lettera aperta indirizzata al Sindaco:

“sempre nell’ottica di collaborare, mi permetto di riflettere sulla necessità di sanificare le strade in maniera continuativa, alla luce di ciò che gli esperti ci dicono circa il tempo di sopravvivenza del virus Covid 19 sulle superfici dure, quindi anche sull’asfalto per molti giorni. Questa non è la modalità con cui il virus si diffonde di piu’ ma comunque è una possibile fonte, non è un caso che in Cina la disinfestazione delle strade è stata continua.

Lei Sindaco ha dichiarato che gli interventi di sanificazione delle strade continueranno sino al 3 aprile. Tuttavia nonostante la volontà è difficile garantire interventi contemporanei su piu’ punti del territorio comunale che arrivino sino alle vie minori. Lo abbiamo già visto.

Inoltre visto che l’emergenza, con molta probabilità, andrà oltre quel termine temporale vorrei proporle di attivare una convenzione con gli agricoltori di Coldiretti e di tutte le organizzazioni agricole presenti sul territorio che si renderanno disponibili per poter utilizzare gli atomizzatori dei trattori per inondare il territorio di acqua e varechina.

Peraltro, questa collaborazione è già stata collaudata con successo nel 2018 in occasione dell’eccezionale nevicata che si verificò. In quella occasione, ma credo ci siano state altre anche nel passato, la generosità degli agricoltori si rilevò preziosa ad affrontare quella situazione di eccezionale disagio.

Questo comporterebbe un servizio piu’ efficace e capillare oltre che un costo probabilmente piu’ contenuto nel tempo. Caro Sindaco, mi sembra una proposta di buon senso facile da organizzare perché c’è già un’esperienza pregressa, la prego voler accoglierla anche perché già collaudata anche al nord dove l’emergenza ha assunto livelli molto seri.

Il primo a metterla in pratica è stato il governatore del Veneto Zaia. Mi aspetto una sua risposta positiva in merito”.