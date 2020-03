“Voglio ringraziare tutti i sindaci, gli Amministratori del Lazio per il grande lavoro che stanno facendo. Tanti Comuni hanno attivato un servizio di solidarietà a domicilio e consegne delle necessità essenziali in particolare per le persone più fragili. Grazie!”. Lo scrive sulla sua Pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. “Così come – aggiunge – la rete straordinaria di volontari delle associazioni laiche e cattoliche nei nostri territori e le squadre della nostra Protezione Civile. Grazie, la Regione è al vostro fianco. Oltre al gran cuore che ci state mettendo, moltiplichiamo gli sforzi per ricordare a tutti di usare la testa!”.