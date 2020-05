Fabrizio Pignalberi, Presidente Nazionale del Movimento Più Italia e Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia, sempre più vicini alla conclusione di un accordo politico.

Secondo fonti attendibili, il Movimento Nazionale Più Italia, capitanato dal leader Fabrizio Pignalberi , che esprime consiglieri regionali in Calabria ed Emilia Romagna e vanta esponenti politici varie regioni come in Piemonte ed in Sicilia , sarebbe in procinto di concludere un’importante trattativa con il vice coordinatore regionale degli azzurri, nonché consigliere provinciale, Gianluca Quadrini.

Dallo scorso maggio, il Movimento Più Italia è federato con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.



Alla base di tale accordo con gli azzurri, potrebbe esserci la condivisione di progetti concreti e comuni ad entrambi i partiti, necessari a far ripartire l’economia della nostra Nazione.