“A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, per le prossime elezioni europee, Forza Italia si mobilita, anche a Viterbo, per sostenere la candidatura del Presidente Antonio Tajani.

Come siamo soliti fare, siamo scesi in piazza, con il nostro gazebo, per parlare con i cittadini e spiegare loro l’importanza di questa competizione e l’utilità del voto a Forza Italia.

Il Presidente Tajani, nostro capolista nella circoscrizione “Italia Centrale”, Lazio, Marche, Toscana e Umbria è l’unico italiano rispettato in Europa, in grado di far valere i nostri interessi, oltre ad essere l’unica personalità che andrà veramente in Europa, al contrario di altri leader che fanno propaganda ma che non hanno nessuna intenzione di lasciare l’Italia.

Mai come adesso è importante avere dei rappresentanti di spicco, capaci di intavolare discorsi con gli altri rappresentanti europei, caratteristiche proprie del Presidente Tajani.

I cittadini chiedono serietà ed affidabilità, per questo siamo sicuri del grande successo che avrà il Presidente Antonio Tajani”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni