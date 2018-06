ROMA – “Ringrazio la Presidente Anna Maria Bernini per avermi designato capogruppo di Forza Italia nella Commissione parlamentare permanente Agricoltura.

L’agricoltura e le politiche ad essa connesse rappresentano per noi di Forza Italia, per me e per il territorio da cui provengo e che mi ha eletto, un tema assai caro ed importante, che merita la dovuta attenzione ed un grande lavoro.

Il mio compito sarà quello di portare avanti con determinazione e coerenza delle battaglie in favore di un settore strategico dell’economia italiana, in stretta sinergia con gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, affinché le opportunità in materia agricola possano superare le problematicità croniche che puntualmente si presentano”.

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni.