“Nel 2017 a questa Amministrazione Comunale è stato affidato da Voi cittadini l’onore, l’onere e la responsabilità di occuparsi del nostro Paese. Oggi nel 2022 il mandato volge al termine e ci saranno le nuove elezioni comunali. Sono stati cinque anni faticosi ma entusiasmanti.

Abbiamo operato per poter ridurre il debito economico che giaceva nelle pieghe del nostro bilancio comunale. Ragione questa che ci ha indotto a introdurre una logica di riduzione dei costi e oculatezza nella gestione dei fondi pubblici.

Abbiamo affrontato, negli ultimi due anni, una delle peggiori crisi sanitarie dal dopoguerra. Il Covid-19 ha messo il nostro Comune a dura prova ma, con la collaborazione di tutti i barbaranesi, siamo riusciti a garantire tutti i livelli di assistenza.

Vogliamo ringraziare perché, con pazienza, sono sempre state seguite le indicazioni date, mostrando l’unità della comunità barbaranese. Doveroso abbracciare per l’impegno in un contesto così difficile il Gruppo di Volontari della Protezione Civile, la Polizia locale, i Guardiaparco ed il Comando dei Carabinieri che come un vero e proprio team hanno garantito sicurezza e assistenza nel periodo pandemico.

In questi anni abbiamo perseguito due obiettivi: lavorare per migliorare i servizi al cittadino e gettare le basi per una prospettiva di sviluppo e futuro del paese grazie al turismo.

Al termine di questi cinque anni consegniamo una Barbarano migliore: l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade al Led, l’adesione e posa in opera della fibra ottica, lo sviluppo dei servizi postali con l’installazione di un bancomat, il rifacimento del manto del campo sportivo, la palestra all’aperto, la manutenzione della strada comunale delle Cerquete, il rifacimento dei percorsi itineranti all’interno del nostro territorio, la collocazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici e tanti altri piccoli interventi che impattano positivamente sulla vita dei Barbaranesi.

In sinergia e collaborazione con le istituzioni nazionali, regionali e provinciali siamo riusciti a reperire finanziamenti diretti per un milione e 820mila euro, impiegati totalmente in lavori pubblici.

Grazie alle risorse stanziate dal Ministero della Cultura sono stati programmati interventi destinati al completamento della Chiesa Santa Maria del Piano ed il restauro di complessi funebri tra cui la Tomba della Regina presso la Necropoli San Giuliano, e presto partiranno i lavori per un milione e 450mila euro. Sulla strada Comunale Cerquete abbiamo ottenuto 200mila euro dalla Regione Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la viabilità della Strada Provinciale Barbaranese.

Le nostre manifestazioni, gli eventi e le iniziative sociali e culturali, dal 2017 a oggi, sono state sostenute dalla Regione Lazio con finanziamenti di circa 100 mila euro.

Iniziamo a tracciare una linea di sviluppo del territorio grazie al turismo. Una parola impensabile, fino a poco tempo fa, che invece è destinata a diventare centrale per il nostro futuro. Dall’inizio, in continuità con gli anni precedenti, abbiamo preparato progetti e iniziative per definire al meglio le politiche per il Turismo attraverso la divulgazione e la conoscenza di tutti i tesori nascosti del nostro territorio con all’interno il Parco Regionale Marturanum, il “Parco degli Etruschi”. Ci siamo occupati di migliorare la fruizione delle nostre bellezze: naturalistiche, architettoniche e archeologiche.

Immaginiamo un nuovo Rinascimento per Barbarano. Questo è ora e sarà sempre il nostro impegno. Un Rinascimento che poggia su basi concrete. Dal 2016 importanti Istituti Accademici Universitari extra europei hanno scelto la necropoli barbaranese come laboratorio di ricerca e studi, introducendoci in importanti progetti e pubblicazioni scientifiche di livello internazionale. Proprio la cultura, l’attenzione per l’ambiente sono gli strumenti su cui costruire un successo possibile per Barbarano. Abbiamo iniziato a farlo e siamo convinti che il cammino sia ancora lungo ma realizzabile.

Barbarano ha presentato importanti progetti per l’accesso ai fondi del PNRR per la messa in sicurezza della rupe del Centro Storico e delle Mura Cittadine. La progettualità proposta prevede inoltre la realizzazione di una nuova Piazza all’interno del Centro Storico, adiacente con la nostra Chiesa Parrocchiale e che si colleghi con Via Garibaldi, la riqualificazione ingresso Centro Storico e Piazza Armando Diaz. Abbiamo previsto l’adeguamento sismico per l’immobile della ex scuola elementare, la realizzazione di un oratorio presso la Chiesa del Crocifisso e sono stati chiesti anche ulteriori fondi all’Astral (Regione Lazio) per la riasfaltatura di tutte le vie fuori dal Centro Storico comprese quelle più periferiche, e per il completamento della Strada Comunale delle Quercete, per un totale complessivo per tutti gli interventi di circa dieci milioni di euro.

Tutti gli anni abbiamo presentato richieste fondi in conto capitale e in parte corrente alla Regione Lazio Direzione Ambiente per interventi all’interno della nostra Area Protetta che vanno dalla riqualificazione e recupero di vie all’interno del nostro Centro Storico, alle antiche vie cave di epoca etrusca, passando per arredo urbano, miglioramento aree attrezzate, interventi nella Necropoli San Giuliano ecc.

In sintesi questo è ciò che abbiamo fatto e ciò che continueremo a fare per proiettare Barbarano e la comunità Barbaranese in un futuro migliore per tutti. Siamo pronti e determinati a continuare su questa strada con coraggio, determinazione, senso di appartenenza e responsabilità. Continueremo il nostro percorso amministrativo con un nuovo programma basato su solide potenzialità e capace di una visione di governo del territorio che punta a sviluppo, economia, lavoro.

Un aspetto che non dovrà mai mancare a Barbarano è la solidarietà. Grazie alla Parrocchia ed ai cittadini Barbaranesi abbiamo già partecipato a una raccolta di viveri, vestiti, medicinali e quant’altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia di Roma per il sostegno all’emergenza Ucraina. Siamo pronti a dare il nostro contributo, a sostegno di questo popolo in difficoltà, anche con altre iniziative.

.

Un caro saluto ai nostri concittadini, grati della Fiducia che ci avete accordato e arrivederci a presto”.