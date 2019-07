«Nella giornata di oggi ho provveduto a nominare commissario di Forza Italia per il comune di Viterbo il dott. Mauro Proietti. Si tratta – comunica Dario Bacocco, Coordinatore provinciale di Forza Italia – di una nomina che il partito cittadino attendeva ormai da tempo e che siamo certi contribuirà in questa fase a rilanciare l’attività politica del nostro partito nel capoluogo della Tuscia. La scelta di Proietti, che ho condiviso con gli amici che in questi anni hanno lavorato con me nel coordinamento provinciale, è indubbiamente un tassello importante che colma un vuoto venutosi a creare all’indomani dell’elezione di Giovanni Arena a sindaco di Viterbo. Proietti, ormai da molti anni cittadino viterbese, ha svolto in passato il ruolo di amministratore comunale e dirigente per il partito della Provincia di Roma. Sono certo che dopo la sua candidatura alle scorse comunali saprà, con la sua esperienza maturata anche all’interno delle istituzioni politiche, in cui ha ricoperto e ricopre ruoli di primo piano, trovare la giusta sintesi tra le varie anime cittadine e proseguire l’ottimo lavoro svolto da Arena, che ringrazio pubblicamente, culminato con la sua elezione a primo cittadino e con gli ottimi risultati elettorali.

In bocca al lupo dunque al nuovo commissario che potrà contare, certamente, anche sull’apporto della nutrita schiera di consiglieri ed assessori comunali di Forza Italia».