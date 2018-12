“Manca solo il grido ‘Palozzi Akbar’, per il resto siamo di fronte a un ridicolo atto terroristico del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle contro il sottoscritto. Peraltro, non ‘ex’ consigliere, come si legge nell’altrettanto ridicolo comunicato grillino, bensi’ al limite un ‘ex consigliere sospeso’: questo a riprova di quanto i pentastellati tendano a mistificare la realta’ dei fatti. Siamo di fronte alla solita violenza verbale, alla solita ignoranza di chi non conosce il funzionamento della macchina amministrativa e di chi, a prescindere, agisce e giudica sempre e soltanto in malafede, pensando che un consigliere eletto possa arrivare a introdursi ‘abusivamente’ in Consiglio regionale. E’ proprio a causa di questa aggressivita’ che stamattina si e’ giunti alla sospensione dei lavori dell’aula. Sono francamente stanco di questi metodi antidemocratici, utilizzati al solo scopo di strumentalizzare l’opinione pubblica e di mortificare senza ritegno le istituzioni che rappresentiamo. Torno al lavoro con maggiore vigore e con l’obiettivo non secondario di mandare a casa questi personaggi”.

Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Adriano Palozzi.