“La notizia rilanciata oggi dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, che ha ufficializzato il finanziamento totale di tutte le 42 Mila domande arrivate per il bando “Pronto Cassa” di Fare Lazio, è il modo migliore per celebrare questo Primo Maggio in lockdown.

Si tratta di 42 Mila imprese del nostro territorio – persone, famiglie, lavoratrici e lavoratori – di fronte alle quali abbiamo messo sulle nostre spalle tutta la responsabilità di cui siamo capaci. Il finanziamento è passato da 50 milioni di euro a 400 milioni di euro: una cifra che non ha eguali in nessun’altra regione italiana.

Affacciarsi con speranza alla “Fase 2” significa soprattutto questo: fare tutto il possibile, sfiorando quello che fino a un mese fa sembrava impossibile, per dare risposte certe alle paure, alle ansie e alle preoccupazioni di chi sta subendo le conseguenze economiche e sociali della pandemia”.

Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.