“Anche nel XVII Rapporto sulle politiche della cronicità “Regione che vai, cura che trovi (forse)”, presentato da Cittadinanzattiva, spicca in negativo la Regione Lazio, dove il problema delle liste d’attesa è particolarmente sentito (per il 55,5% dei cittadini), seguita dalla Campania e dalla Calabria ( 51,8%). Zingaretti guida da sei anni il Lazio, e le liste d’attesa restano una delle più pesanti criticità della nostra sanità, con l’amministrazione regionale che di fatto non è riuscita a mettere in campo strategie concrete per contrastare il fenomeno. Sempre più persone sono costrette a recarsi fuori regione per curarsi. Questa, sostanzialmente, è l’ennesima bocciatura per l’attuale giunta in ambito sanitario, con la situazione nel settore sempre più critica e difficile”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza italia della regione Lazio Antonello Aurigemma