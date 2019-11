È stato deliberato, il 30/07/2019 dalla Giunta Regionale, lo stanziamento di fondi per attività di valorizzazione e promozione dei siti Unesco di Tarquinia e Cerveteri per gli anni 2019/2020.

«Grazie ad un mio emendamento approvato in occasione della discussione del bilancio regionale a dicembre 2018 – afferma Silvia Blasi (M5S) – sono stati stanziati complessivamente 100.000 euro per il biennio 2019/2020 per i comuni della regione Lazio ospitanti siti UNESCO e per i quali ricorre nel 2019 l’anniversario dell’iscrizione nella lista dell’importante organismo internazionale. Rientrano in tale categoria i comuni di Tarquinia e Cerveteri, per i 15 anni di iscrizione delle necropoli etrusche e Tivoli per i 20 anni di iscrizione di Villa Adriana e Villa d’Este.

Sono soddisfatta che finalmente veda la luce un provvedimento alla cui stesura ho collaborato attivamente con la direzione regionale e che prevede, tra le attività oggetto di finanziamento, iniziative culturali dirette a giovani e studenti oltre a esposizioni, mostre e convegni scientifici che potranno attirare sul territorio ulteriori turisti.

È fondamentale sostenere con opportuni finanziamenti tutte le iniziative culturali di livello e valorizzare in tale modo il prezioso patrimonio archeologico di Tarquinia e Cerveteri, unico a livello mondiale, al fine di promuoverne la conoscenza scientifica andando a stimolare al contempo il settore turistico dei nostri territori».