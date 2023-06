BERLUSCONI, IN REGIONE LAZIO BANDIERE A MEZZ’ASTA IN SEGNO DI LUTTO

In segno di lutto per la scomparsa dell’ex Premier Silvio Berlusconi la bandiera della Regione Lazio sarà posta a mezz’asta sia nella sede della Giunta in via Cristoforo Colombo, sia nella sede del Consiglio in via della Pisana.

Da oggi sarà un’altra Italia. Migliore, peggiore, ognuno la penserà secondo il proprio orientamento e storia. Ma sicuramente diversa, perché di uomini che hanno inciso nella vita politica del Paese come Berlusconi ce ne sono stati davvero pochi. Per tre decenni l’intero sistema politico italiano ha basato la propria narrativa su chi era pro e chi era contro, su chi ci si doveva alleare ob torto collo e chi per convinzione, chi lo considerava un modello da imitare e chi uno da abbattere. Ha influenzato la comunicazione, gli schemi di gioco del calcio. Per chi, come me, ha iniziato a occuparsi della res publica negli anni 2000 immaginare il panorama italiano senza Berlusconi “in campo” è un cambiamento radicale.

Buon viaggio Presidente.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo

Quella della morte del Presidente Silvio Berlusconi è una notizia che ci riempie di tristezza e non possiamo non esprimere un sincero cordoglio per la sua dipartita.

Berlusconi è stato un punto di riferimento per oltre 30 anni per tutta l’Italia, prima come imprenditore di successo e poi come politico che ha cambiato il volto del Paese. Per noi moderati di centro destra, popolari, liberali e cristiano democratici è stato non solo una guida, ma anche un capostipite. In Forza Italia abbiamo trovato infatti una vera e propria casa dove poter discutere e fare politica senza quella fastidiosa litigiosità che si ritrova più facilmente in altri partiti.

A perdere Berlusconi non è però solo l’Italia, ma l’intera Unione europea. Convinto europeista, Berlusconi si è infatti sempre prodigato affinché il processo di integrazione europea si rafforzasse sempre di più così da mettere Bruxelles nelle condizioni di sedersi ai grandi tavoli internazionali ed essere decisiva sulle questioni più importanti del periodo storico che stiamo vivendo.

Nei miei anni di appartenenza a Forza Italia, ho avuto l’onore di conoscere il Presidente Berlusconi che più volte mi ha espresso il suo affetto per Viterbo e la Tuscia.

Voglio dunque rivolgere le mie più sincere condoglianze ai familiari del Presidente, agli amici, a quanti lo hanno conosciuto come uomo e non solo come imprenditore politico, ai dirigenti di Forza Italia e ai suoi tanti militanti. Oggi è un giorno davvero triste.

Alessandro Romoli

A nome del Comitato provinciale di Forza Italia, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

Oggi abbiamo perso un grande leader, un uomo straordinario, un protagonista assoluto della storia italiana, un genio che ha permesso ad una nazione di crescere e migliorarsi in nome della Libertà. Il Presidente Berlusconi lascia un vuoto incolmabile.

Difficile trovare le parole, ancor più difficile mandar via il nodo che stringe la gola. Siamo vicini alla famiglia ed a tutta la comunità politica di Forza Italia in questo momento di grande dolore.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di FI

Silvio Berlusconi è stato una figura cardine della politica italiana degli ultimi decenni, un personaggio che ha inciso profondamente sulla storia del nostro paese.

È stato il primo a portare un approccio imprenditoriale in politica, ha fondato un partito che ha governato l’Italia per molti anni e ha rappresentato il nostro paese a livello internazionale con una personalità forte e inconfondibile.

Berlusconi ha attraversato la storia del nostro paese sempre con passione ed energia. Nonostante le storie diverse e le divergenze politiche, rimane il rispetto profondo per la figura umana e per l’incisività del suo contributo alla storia del nostro paese.

In questo momento mi piace ricordare il Presidente Berlusconi per la sua capacità di indicare il cambiamento, per la sua energia, per la sua intraprendenza libera da legacci ideologici.

La scomparsa di Silvio Berlusconi rappresenta certamente la fine di un’era e agli amici di Forza Italia vadano le nostre condoglianze più sincere.

Luigi Maria Buzzi

Coordinatore Circolo FDI Viterbo

ADDIO A SILVIO BERLUSCONI

Se n’è andato. Silvio Berlusconi. Uno degli esponenti più influenti della politica italiana negli ultimi decenni. Ci ha lasciti, con il suo impegno, profuso e dimostrato fino agli ultimi giorni di vita, tanto era grande la passione per il nostro paese. La sua presenza, la sua tenacia, la sua visione, la sua forza, il suo impegno politico e come imprenditore in primis.

A lui va il nostro rispetto ed il nostro ultimo saluto. Per tutto ciò che ha fatto e per tutto quello che ha rappresentato.

Con lui se ne va un pezzo di storia italiana. Per chi condivideva le sue idee, e per chi no. Ha comunque segnato un lungo tratto della storia politica del nostro paese. L’Amministrazione di Tarquinia ed il Sindaco Alessandro Giulivi che l’ha potuto personalmente conoscere durante il suo primo mandato nel 2003, quando il Cavaliere era Presidente del Consiglio, si unisce ai suoi familiari ed a tutti i suoi sostenitori esprimendo il suo più profondo e sentito cordoglio per una perdita tanto grande e tanto partecipata.

MORTE BERLUSCONI, SABATINI (Fdi): “Grande leader, leale e coerente fino alla fine”

“Con Silvio Berlusconi se ne vanno trent’anni di storia politica italiana, iniziati con la straordinaria vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 1994 e proseguiti fino ad oggi. A Berlusconi non si deve soltanto la costruzione nel nostro Paese dello schieramento alternativo alla sinistra con la sua capacità di unire esperienze politiche e filoni culturali diversi, il centro moderato e liberale e la destra, ma soprattutto la capacità di guidarlo per oltre un ventennio e sostenerlo fino all’ultimo con coerenza, lealtà e grande senso di responsabilità, anche quando non ne ha più avuto la leadership. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio esprimo i sensi del più vivo cordoglio nei confronti dei suoi familiari e di tutta la comunità politica di Forza Italia che oggi ha perso il suo fondatore e leader”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini.

Rotelli (FDI): “Berlusconi ha segnato la storia politica della nostra nazione”

La scomparsa di Silvio Berlusconi segna tutti noi con profondo dolore. Una delle persone che ha cambiato la storia della nostra Nazione e che lascia una eredità umana, politica ed istituzionale che le future generazioni leggeranno sui libri di storia.

Alla sua famiglia e a tutta la comunità politica di Forza Italia vanno le mie più sincere condoglianze personali ed istituzionali.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati

“È stato un onore essere al fianco del Presidente in questi 30 anni. La Sua forza, la sua generosità, la Sua intelligenza sono stati sempre il faro delle nostre azioni. Esprimo alla Sua famiglia e a Marta il mio profondo cordoglio per la scomparsa del nostro Presidente. Ricordo con gioia la nostra ultima telefonata avvenuta pochi giorni fa, subito dopo la nostra vittoria ad Ancona. Un momento nel quale, come sempre, il Presidente ci è stato accanto dimostrandoci affetto e coraggio e mettendo al primo posto, come sempre, il bene del Paese anche davanti alla sua sofferenza personale. Da oggi la vita politica italiana e quella mia personale saranno diverse, ma la Sua eredità politica sarà eterna. Il Suo insegnamento e la Sua continua lotta verso i valori della libertà saranno sempre con noi. Buon viaggio caro Presidente Berlusconi”.

Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per la Regione Marche e Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Una triste notizia per il popolo azzurro

Il leader di Forza Italia e fondatore del centrodestra unito Silvio Berlusconi è tornato oggi nella Casa del Padre

Se ne va un grande uomo, imprenditore e leader politico che negli ultimi 30 anni è stato capace di unire e guidare, nonostante i tanti attacchi ricevuti, un’intera nazione. Un leader che sarà ricordato anche per il grande ruolo di moderatore e mediatore nella politica estera

Oggi per il centrodestra e per Forza Italia è un giorno buio: perdiamo un faro per la politica moderata, garantista, europeista e atlantista di tutto il mondo

Cosa succederà domani non lo sappiamo, ma una cosa è certa: il circolo di Forza Italia di Montalto di Castro e Pescia Romana può solo dire GRAZIE ed augurare buon viaggio al Presidente Silvio Berlusconi

Uno statista, leader bella comunicazione e nei rapporti umani, che nessuno potrà mai dimenticare: ARRIVEDERCI PRESIDENTE

Per il circolo di Forza Italia di Montalto di Castro e Pescia Romana

Il commissario Giovanni Corona e Sergio Caci

La morte di Silvio Berlusconi lascia a tutti un grande vuoto sia a chi lo ammirava sia a chi lo osteggiava.

Purtroppo oggi se ne va un uomo che ha scritto la storia italiana. Politicamente e storicamente non si può non riconoscere il lavoro da lui svolto in questi anni e la dedizione verso gli Italiani e il centrodestra.

R.I.P. Cavaliere.

Elisa Cepparotti

Coordinatrice Comunale

Lega Salvini Viterbo.