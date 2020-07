«È solo per amore di Verità e per far sapere a tutti a quale livello di degrado civile si sia giunti nell’Antichissima Città di Sutri in questi ultimi mesi, che racconto quanto mi è capitato nelle scorse ore, tanto da vedermi costretto a richiedere l’aiuto medico e in seguito a rivalermi contro la persona che ritengo responsabile, nelle sedi appropriate.

Dunque, – scrive Matteo Amori, Consigliere Comunale Capogruppo del Gruppo Misto, – venerdì mattina mi ritrovo a camminare verso la piazza del comune, dopo aver parcheggiato al Duomo, quando, in via Vittorio Veneto, un individuo mi affianca e subito prende a ricoprirmi d’insulti, improperi e contumelie.

Continua così a inveire contro di me in maniera grave e pesante sinché non raggiungo la piazza del comune, dove prosegue nelle sue offese davanti a numerosi testimoni in modo sempre più violento e aggressivo, aggiungendo minacce alla mia persona e un profluvio di diffamazioni.

La domanda a questo punto sorge spontanea:

Perché una persona che io non conosco, improvvisamente, senza motivo apparente, mi attacca in tale modo?

Vuoi vedere che il recondito, occulto motivo, potrebbe essere dovuto al fatto che io abbia fatto una richiesta di accesso agli atti per avere informazioni su una pratica che lo riguarda?

E se fosse questo il motivo, allora come fa tale persona ad esserne a conoscenza visto che il Protocollo di un comune è accessibile esclusivamente ai Consiglieri e ai dipendenti comunali?