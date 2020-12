«Serviva la messa in mora dei Sindaci facenti parte del Comitato controllo analogo da parte della Corte dei conti per risvegliare la politica. Quella politica che ha sempre e solo alzato la mano per autorizzare aumenti tariffari, ma non ha mai controllato realmente come fosse gestita la società. Destra, sinistra, centro, nessuno ha mai messo un veto, nessuno ha mai sollevato un problema, tanto a pagare erano, sono e saranno sempre i cittadini.

Solo oggi si accorgono che qualcosa non va? E come mai solo oggi? Perché qualcuno va a toccare il loro portafoglio? Eh no cari signori, troppo comodo, troppo comodo ergersi a paladini dei cittadini, quando in passato si è lavorato addirittura per privatizzare, troppo comodo far parte del Comitato controllo analogo, quando nei fatti in alcuni Comuni non si faceva passare il proprio comune sotto la gestione Talete. Acqua con arsenico?

Nessuno si è mai preoccupato di trovare fonti alternative per miscelare le acque, meglio i dearsenificatori, tanto pagava la Regione Lazio. Ed ora? Ora che i soldi non arrivano più vi stracciate le vesti? Perché avete sempre rimandato? Non lo sapevate che alla fine quei soldi non ci sarebbero più stati? Cosa controllavate? Dove sono i piani aziendali di Talete? L’unico piano aziendale è sempre stato quello di aumentare, aumentare ed aumentare ancora, poi la fine che facevano quei soldi non era importante. Controllo analogo? Non lo avete mai fatto, questo in buona sostanza dice la Corte dei Conti ed ora volete portare i libri in tribunale aprendo così le porte ai privati?

Volete cavarvela soltanto chiedendo le dimissioni del Presidente e del CdA di Talete, come fosse un cambio di allenatore in una squadra di calcio? Perché è questo che succederà. Ebbene sappiate che come M5S ci batteremo con ogni mezzo affinché l’acqua rimanga pubblica e affinché voi andiate a spulciare anche l’ultimo dei centesimi spesi dalla società.

Troppo comodo lavarsene le mani, è arrivato il momento di sapere chi è il responsabile di tutto ciò, lo si deve ai cittadini vittime incolpevoli di tanta incapacità politica e gestionale».

Così comunicano:

Massimo Erbetti c. c. M5S Viterbo

Rosita Cicoria M5s Montefiascone

Francesco Corniglia c. c. M5S Montalto

Maurizio Annesi c. c. M5S Soriano

Lorena Ciucci c. c. M5S Vetralla