VITERBO – Prima il territorio. Questo il metodo con cui Francesco Bigiotti ha contraddistinto il suo lavoro da sindaco di Bagnoregio e che intende portare con sé in Regione Lazio. In questi giorni è impegnato in quello che ha voluto chiamare ‘Tour della Bellezza’.

Un viaggio nei comuni e borghi della Tuscia per scattare immagini, fare riprese, prendere appunti sulle città e i paesi dell’intera provincia. Un viaggio per capire fino in fondo come mettersi subito al lavoro e progettare uno sviluppo turistico reale e sostenibile per un’area vasta. E Francesco Bigiotti intende farlo dalla Regione Lazio, dove vuole portare la voce e la voglia di futuro dei viterbesi. Rappresentare i loro bisogni, i sogni e le aspettative.

Partendo da quelli del capoluogo, non a caso la città di Viterbo è la prima tappa del ‘Tour della Bellezza’, e arrivando a tutti i comuni: dall’amata Teverina, al lago, passando per i Cimini, le aree interne e il litorale. “Durante questo cammino ho modo di toccare da vicino la situazione in cui siamo. Rifletto su quanto vedo, appunto tutto sulla mia agendina e parlo con le persone”, così il sindaco di Bagnoregio. Nessun comizio, nessuna adunata elettorale. Un uomo, un sindaco, che cammina tra le vie dei paesi della Tuscia. Che ne osserva la bellezza, che si immagina come poter replicare quanto accaduto con Civita di Bagnoregio in questi anni.