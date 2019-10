Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Viterbo lo Slow Food Village, l’evento organizzato da Slow Food Viterbo e Tuscia dal 4 al 7 luglio in piazza dei Caduti a Viterbo. Un vero e proprio festival ecogastronomico in cui saranno protagonisti assoluti prodotti e produttori, cuochi e chef, critici gastronomici e giornalisti del settore provenienti da ogni parte d’Italia.

Il cibo, quindi, al centro del villaggio per lanciare un messaggio forte: “Salviamo la biodiversità per salvare il mondo, perché tutelando e valorizzando le piccole produzioni è possibile evitare la diffusione delle monoculture, riscoprire sapori, identità e territori che rischiano di essere compromessi per sempre”.

Alla presentazione dello Slow Food Village erano presenti: il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena e il vicesindaco Enrico Maria Contardo, gli assessori comunali Marco De Carolis e Alessia Mancini, il segretario generale della Camera di Commercio Viterbo Francesco Monzillo, Luigi Pagliaro, consigliere nazionale di Slow Food e portavoce di Slow Food Lazio; Debora Valentini di Slow Food Viterbo e Tuscia; Mario Di Dato, chef; Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it.

Titolo dominante di questa settima edizione è “Viaggiacibando”, ovvero il “turismo lento”, che sarà approfondito con dei focus sul turismo enogastronomico, sostenibile, esperienziale e accessibile. Inoltre ai visitatori saranno proposti dei percorsi nelle diverse zone d’Italia attraverso assaggi, racconti e una mostra nella Casa della Biodiversità, tra i prodotti a rischio estinzione, denominati Presidio Slow Food, provenienti da: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Infine sarà esposta la mostra “Tuscia Experience” della Camera di Commercio di Viterbo sul turismo esperienziale, la mostra dell’Arsial e Fitetrec sulle razze equine locali e il turismo equestre e l’Oleoteca con gli oli della Tuscia in degustazione.

Non mancheranno di certo gli show coking con i cuochi delle Osterie “chiocciolate” e chef stellati, e alcuni ospiti di eccezione tra cui: Anna Moroni, personaggio televisivo; Luigi Cremona e Lorenza Vitali, grandi scopritori di talenti tra chef, pizzaioli e sala; Fabio Cracchia, esperto di vini tra i più rinomati; Marco Oreggia, curatore della guida di olio più importante al mondo; Vincenzo Mancino, testimonial per il Lazio a Expo e ideatore di progetti per la promozione delle tipicità territoriali e di progetti sociali.

Per i più piccoli tutti i giorni tre appuntamenti a partire dalle ore 19,15 per scoprirsi provetti cuochi, partecipare a laboratori manuali di Agriland-Giardino di Filippo e divertirsi con gli spettacoli degli artisti di strada del Teverina Buskers.

Qualificata, come sempre, la proposta di street food, ovvero il cibo di strada, accuratamente selezionato per gustare al volo le tipicità della tradizione culinaria italiana e locale con le specialità provenienti da: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e ovviamente dalla Tuscia. Ma anche con una scelta esotica: il cibo messicano. E poi la birroteca per un’offerta ampissima di birre artigianali e l’enoteca con oltre 100 etichette di vini in degustazione.

La manifestazione Slow Food Village è patrocinata da: Slow Food Italia, Slow Food Lazio, Regione Lazio, Consiglio Regione Lazio, Arsial, Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, CNA Viterbo e Civitavecchia, Confagricoltura, Confcooperative Lazio nord, Confcommercio Viterbo e Rieti, Unindustria Lazio, Confesercenti Viterbo.

PROGRAMMA

(aggiornato al 1 luglio 2019)

Giovedì 4 luglio 2019

18:30 INAUGURAZIONE SLOW FOOD VILLAGE 2019

Brindisi alla presenza di autorità istituzionali, partner, soci e amici Slow Food

Apertura stand street food, enoteca e birroteca, Casa della biodiversità, spazio soci

19:15 AREA DEGUSTAZIONI

Piccoli cuochi crescono: LA PIZZA PAZZA

Laboratorio per bambini e genitori alla scoperta dei segreti del cibo

conduce Alessio Rossi, pizzaiolo campione del mondo

20:00 ARENA

Viaggiacibando: FOCUS SUL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano su uno degli aspetti del turismo lento

20:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DELLA TUSCIA

Gli studenti dell’Istituto Agrario “Fratelli Agosti” di Bagnoregio e dell’Istituto Alberghiero “Alessandro Farnese” di Caprarola presentano il progetto “Bio Ergo Sum”

conduce Stefano Paoletti, referente Arsial per la provincia di Viterbo

20:30 CASA DELLA BIODIVERSITÀ

La fattoria in città: COME REALIZZARE UNO SPAVENTAPASSERI

Laboratorio per bambini e genitori tra giochi, racconti e… risate

conduce Chiara De Santis, Agriland – Il Giardino di Filippo

21:00 ARENA

NOCCIOLA DELLA TUSCIA: A NOI CI PIACE BIO

Con Francesco Sottile, membro esecutivo Slow Food Italia e docente Università degli Studi di Palermo; Felice Arletti, portavoce Comunità Slow Food della Nocciola della Tuscia; Christian Cabrera, portavoce Movimento Terra Contadina; produttore nocciole biologiche; Irma Brizi, direttore dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola

conduce Francesca Rocchi Barbaria, Slow Food Italia

21:15 AREA DEGUSTAZIONI

De’ gustosi incontri: I VINI DELLA TUSCIA

Gustoso itinerario alla scoperta della produzione vitivinicola della provincia di Viterbo con Leonardo Belcapo, presidente dell’Enoteca Provinciale Tuscia

conduce Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

22:00 ARENA

ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS

Spettacolo di artisti di strada e circo contemporaneo a cura del “Circo Verde”

22:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DEL LAZIO

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food: prodotti eccellenti a rischio estinzione

con Francesca Litta, referente biodiversità Slow Food Lazio e presidente di Slow Food Territori del Cesanese

conduce Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

23:00 ARENA

De’ gustosi incontri: CHEF, SOMMELIER: SI NASCE O SI DIVENTA?

con Rossano Boscolo, chef e rettore del Campus Etoile Academy di Tuscania; Diana De Santis, docente DIBAF – Università degli Studi della Tuscia; Marta Cotarella, direttrice e cofondatrice di “Intrecci”

conduce Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

23:15 AREA DEGUSTAZIONI

Cuochi sotto le stelle: TIZIANA FAVI

show cooking a cura di “Namo Ristobottega” di Tarquinia (VT)

con Alessandro Ansidoni e Giorgio Corati di Slow Food Costa della Maremma Laziale

Venerdì 5 luglio 2019

18:30 APERTURA SLOW FOOD VILLAGE

Stand street food, enoteca e birroteca, Casa della biodiversità, spazio soci

19:15 AREA DEGUSTAZIONI

Piccoli cuochi crescono: PANE, AMORE E… FANTASIA

Laboratorio per bambini e genitori alla scoperta dei segreti del cibo

conduce Vittoria Tassoni, food blogger e cuoca

20:00 ARENA

Viaggiacibando: FOCUS SUL TURISMO SOSTENIBILE

Esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano su uno degli aspetti del turismo lento.

20:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DEL BUON PAESE

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food e prodotti eccellenti

conduce Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

20:30 CASA DELLA BIODIVERSITÀ

La fattoria in città: COME REALIZZARE UN PROFUMATORE DI LAVANDA

Laboratorio per bambini e genitori tra giochi, racconti e… risate

conduce Edda Scatena, Agriturismo “Valentini” di Tuscania (VT)

21:00 ARENA

De’ gustosi incontri: CHIOCCIOLE SOTTO LE STELLE

con Assunta Stacchiotti e Colombo Calistri della “Trattoria del Cimino” di Caprarola, osteria chiocciolata dalla Guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore

conduce Francesca Mordacchini Alfani, fondatrice e caporedattrice del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

21:15 AREA DEGUSTAZIONI Viaggiacibando: I SAPORI DELLA SICILIA Laboratorio del gusto sul Miele dell’Ape nera sicula, Presìdio Slow Food con Susanna Amodeo, azienda Apicoltura Carlo Amodeo di Termini Imerese (PA)

conduce Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

22:00 ARENA ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS

Spettacolo di artisti di strada e circo contemporaneo a cura del “Circo Verde”

22:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: SAPORI DELL’EMILIA ROMAGNA

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food e dei prodotti eccellenti del territorio con Giovanni Minelli del Caseificio “Malandrone 1477”, produttore di parmigiano reggiano

conduce Antonio Montano, Slow Food Piacenza

23:00 ARENA

De’ gustosi incontri: A CACCIA DI TALENTI IN SALA, IN CUCINA, IN AZIENDA

Luigi Cremona e Lorenza Vitali giornalisti e critici gastronomici, ideatori dei premi al Miglior Chef Emergente d’Italia, Pizza Chef Emergente, Emergente Sala; Stefano Polacchi, caporedattore “Gambero Rosso”

conduce Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

23:15 AREA DEGUSTAZIONI

Cuochi sotto le stelle: DANILA RATTI

show cooking a cura del ristorante “Le Proposte” di Corano Borgonovo Val Tidone (PC) Conduce: Antonio Montano di Slow Food Piacenza

Sabato 6 luglio 2019

18,30 APERTURA SLOW FOOD VILLAGE

Stand street food, enoteca e birroteca, Casa della biodiversità, spazio soci

19:15 AREA DEGUSTAZIONI

Piccoli cuochi crescono: DAL LATTE AL FORMAGGIO ALLA RICOTTA

Laboratorio per bambini e genitori alla scoperta dei segreti del cibo

conduce Vittoria Tassoni, food blogger e cuoca

20:00 ARENA

Viaggiacibando: FOCUS SUL TURISMO ESPERIENZIALE

Esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano su uno degli aspetti del turismo lento

20:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DELL’UMBRIA

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food, prodotti di eccellenza a rischio estinzione

con Monica Petronio, portavoce Slow Food Umbria

conduce Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

20:30 CASA DELLA BIODIVERSITÀ

La fattoria in città: LETTURA CON IL CANE

Laboratorio per bambini e genitori tra giochi, racconti e… risate

conduce Maria Teresa Gallarini, Agriland – il Giardino di Filippo

21:00 ARENA

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA ALL’EXTRAVERGINE 2019 DI SLOW FOOD

Conduce Stefano Asaro, referente per il Lazio della Guida agli Extravergini di Slow Food e presidente di Slow Food Frascati e Terre Tuscolane

con Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

21:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: LA CIPOLLA NEPESINA

Presentazione del libro di Piero Chirieletti figlio della signora Romana, custode del seme originario e Andrea Litta dell’omonima azienda agricola proprietaria del marchio

con Salvo Cravero, chef e formatore

conduce Maria Laura Nespica, agronoma e assaggiatrice

22:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DELL’UMBRIA

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food: prodotti eccellenti a rischio estinzione

conduce Mauro Pasquali, portavoce di Slow Food Veneto

22:00 ARENA

ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS

Spettacolo di artisti di strada e circo contemporaneo a cura del “Circo Verde”

23:00 AREA DEGUSTAZIONI

Cuochi sotto le stelle: SALVATORE FISTILLO

show cooking a cura del ristorante “Buongiorno Napoli” di Viterbo

Conduce: Mario Di Dato di Slow Food Viterbo e Tuscia

23:15 ARENA De’ gustosi incontri: VINI NATURALI

Fabio Pracchia, giornalista e critico enogastronomico; Miriam Mareschi, produttrice di vini naturali e titolare del ristorante “La piazzetta del Sole” di Farnese (VT)

conduce Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

Domenica 7 luglio 2019

18:30 APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2019

Stand street food, enoteca e birroteca, Casa della biodiversità, spazio soci

19:15 AREA DEGUSTAZIONI

Piccoli cuochi crescono: DOMENICA… GNOCCHI

Laboratorio per bambini e genitori alla scoperta dei segreti del cibo.

Conduce Vittoria Tassoni, food blogger e cuoca

20:00 ARENA Viaggiacibando: FOCUS SUL TURISMO ACCESSIBILE

Esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano su uno degli aspetti del turismo lento.

20:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: SAPORI DAL MONDO In collaborazione con Arci Viterbo

20:30 CASA DELLA BIODIVERSITÀ

La fattoria in città: REALIZZIAMO I CESTINI IN VIMINI Laboratorio per bambini e genitori tragiochi, racconti e… risate. Conduce Gianfranco Intrecci Agriland – il Giardino di Filippo

21:00 ARENA Premio “Italo Arieti”: ANNA MORONI

La nota cuoca, scrittrice e personaggio televisivo riceve il premio dello “Slow Food Village” Interviene Giampaolo Arieti, figlio di Italo e appassionato di cucina.

Conducono: Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it; Vittoria Tassoni, food blogger e cuoca

21:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: INCANTI DI AROMI E SAPORI DEL RINASCIMENTO

Incontro e viaggio multisensoriale alla corte di Isabella de’ Medici Orsini conducono Sandra Ianni, sociologa e storica della gastronomia; Elisabetta Gnignera, storica del costume, specialista del Rinascimento Italiano

21:15 CASA DELLA BIODIVERSITÀ

LE COMUNITÀ DI SLOW FOOD

Incontro per conoscere come si fonda una Comunità Slow Food e quali sviluppi per il territorio, con Valter Bordo, referente Slow Food Area Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise; Paolo Mazzola, referente Slow Food Lazio per le Comunità e presidente di Slow Food Ciampino e Morena

22:00 ARENA

De’ gustosi incontri: FOOD: TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

con Marco Oreggia, giornalista e critico enogastronomico curatore della guida Flos Olei – guida al mondo dell’extravergine; Vincenzo Mancino, fondatore di DOL – Di Origine Laziale e del caseificio Circolo Agricolo Libero nella casa circordariale femminile di Rebibbia.

Conduce Carlo Zucchetti, editore e fondatore del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

22:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: MILLE SFUMATURE DI ROSSO. IL GRANDE RACCONTO DELLE CILIEGIE E DEL PRUNUS AVIUM

con Saverio Senni e Stefano Speranza, docenti DAFNE – Università degli Studi della Tuscia. In collaborazione con il Consorzio Ciliegie di Celleno

23:00 ARENA De’ gustosi incontri: CHIOCCIOLE & STELLE: SHOW COOKING A QUATTRO MANI

con Danilo Ciavattini del Ristorante “Danilo Ciavattini” di Viterbo e Marco Ceccobelli dell’Agriturismo “Il Casaletto” di Grotte S. Stefano (VT), osteria chiocciolata dalla Guida Osterie d’Italia

Conduce Francesca Mordacchini Alfani, fondatrice e caporedattrice del giornale enogastronomico www.carlozucchetti.it

23:15 AREA DEGUSTAZIONI

Viaggiacibando: I SAPORI DEL BUONPAESE

Alla scoperta dei Presìdi Slow Food e prodotti di eccellenza del territorio