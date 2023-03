L’Ordine dei Giornalisti del Lazio anche quest’anno ha festeggiato i 50 anni di attività professionale di un gruppo di suoi iscritti. La cerimonia per la consegna di una medaglia d’argento commemorativa per chi ha raggiunto questo prestigioso traguardo è avvenuto presso l’Aula Magna della facoltà Teologica Valdese nel corso dell’assemblea degli iscritti all’Albo per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Guido D’Ubaldo che con signorilità ha tracciato le linee programmatiche dell’Ordine evidenziando come la “formazione” sia un punto cruciale per la preparazione di nuove generazioni di giornalisti. La parola è passata poi a Manuela Biancospino che ha messo in evidenza come ci sia un calo dei praticanti e quanto siano pesanti le situazioni di morosità di un gran numero di giornalisti. Roberto Rossi vice presidente ha anche lui messo in evidenza come la formazione sia una tappa fondamentale di straordinaria importanza nel corso della nuova vita del giornalismo italiano e per l’Ordine dopo la votazione con l’approvazione all’unanimità del bilancio si è passati alla consegna dei premi alla carriera dei giornalisti, ma è stato sottolineato che la medaglia di riconoscimento ai 50 anni d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti non è un premio, ma è un riconoscimento all’attività svolta, da colleghi arrivati a questo traguardo di professione, che può essere definito uno dei momenti più significativi dell’ essere giornalisti.

A questo punto il presidente Guido D’Ubaldo e Maurizio Lozzi vice presidente dell’Assostampa Romana hanno consegnato il premio al nostro Giancarlo de Zanet. Lozzi ha sintetizzato per i presenti il profilo professionale e personale di Giancarlo, un fotoreporter che ha girato il mondo per effettuare servizi fotografici pubblicati in Italia e all’estero ed ora perno del quotidiano online www.ontuscia.it ma anche per Jamma l’importante mensile conosciuto a livello internazionale. Giancarlo proveniente dalla scuola di fotografia “pellicola e stampa B&W non ha risentito l’ingresso della tecnologia che, a rapidi passi, ha sostituito la meccanica nel mondo dell’informazione, anzi l’ha cavalcata aggiornandosi così da vivere un passaggio all’epoca nuova con grande apprensione ma anche con il giusto piglio dell’aggiornamento, della scoperta di nuove frontiere e di nuove possibilità.

I due rappresentanti della stampa laziale hanno sottolineato come de Zanet senza tracotanza o sofferenza con il suo lavoro, non abbia mai rispettato le regole del confronto con la finalità di monopolizzare “la verità” giornalistica e/o fotografica degli eventi. Giancarlo de Zanet in conclusione ha ringraziato i rappresentanti dell’Ordine laziale ”per la consegna di quella medaglia che non è altro che il riconoscimento per aver svolto “giornalismo” per la gente e tra la gente , sottolineando anche come tutti coloro che praticano questa professione devono avere il sacrosanto dovere di imparare da chi, una volta iscritto all’Ordine, abbia agito senza mai perdere il filo del racconto e il senso della storia per potersi definire sempre “giornalista”con la “G” maiuscola.