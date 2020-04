Sono 4 i casi accertati di positività al COVID-19 comunicati, entro le ore 12, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Nessuno è direttamente collegato alla casa di riposo Villa Noemi.

Le ultime persone con referto di positività, tutte in convalescenza nel proprio domicilio e tutte con un link epidemiologico già noto, sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 2 a Soriano nel Cimino, 1 a Celleno, 1 a Onano.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli Enti locali.

In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi accertati al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 373, di cui 12 sono i casi accertati in strutture extra Asl e già noti.

La Asl, con estremo rammarico, comunica inoltre il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di un paziente di 81 anni, residente nel comune di Viterbo e ricoverato nel reparto di malattie infettive COVID, il cui quadro clinico è peggiorato repentinamente ieri.

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione dal COVID-19 di 4 cittadini, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 1 nel comune di Vetralla, 1 a Marta, 1 Orte e 1 cittadina di nazionalità spagnola, ospite della casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 299 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio (pari all’88% del totale), 22 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 nel reparto di medicina COVID, 4 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani, 3 all’ospedale Bambino Gesù. Sale a 16 il numero delle persone negativizzate e sale a 9 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Nella giornata di ieri, a seguito dell’intervento del team multidisciplinare della Asl di Viterbo, in accordo con la direzione della casa di riposo e con il Comitato di ordine e sicurezza della provincia di Viterbo, si è convenuto di organizzare la convalescenza delle persone all’interno della struttura, per non alterare l’equilibrio psicofisico degli ospiti. Le persone, con referto negativo al tampone eseguito, sono state trasferite in locali separati, sempre all’interno di Villa Noemi.

A tal fine, con il prezioso supporto della Croce rossa italiana, la Asl ha attivato un servizio di assistenza domiciliare con la presenza di personale infermieristico specializzato. Tutti gli ospiti si trovano nella struttura, tranne una persona attualmente ricoverata presso le Malattie infettive COVID di Belcolle.

La Asl, in collaborazione con il Comune di Celleno, sta ulteriormente rafforzando le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, in attesa della refertazione degli esami diagnostici eseguiti nella giornata di ieri.

Ulteriori, eventuali, aggiornamenti sono previsti alle ore 17.

