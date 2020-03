Appena conclusa la conferenza stampa delle 18.00 di Angelo Borrelli (Protezione civile), che ha fatto luce sulla situazione Coronavirus nella giornata di oggi, 11 marzo 2020.

I dati nel bollettino della Protezione Civile emerge che emerge che i pazienti attualmente malati di Covid-19 sono 125 nel Lazio (scarica il Bollettino 11/03/20 della Protezione Civile).

In occasione della conferenza stampa, è stato ricordato che “il consiglio è sempre quello di uscire di casa solo quando sia davvero necessario e indispensabile”. Borrelli ha altresì confermato che è necessaria l’autocertificazione (o rendere la dichiarazione circa l’esigenza all’autorita che effettua i controlli) anche per le uscite a piedi all’interno del medesimo Comune.

L’OMS ha dichiarato, poche ore fa, lo stato di pandemia: “Non è rivolto a noi, ma è monito per gli altri paesi, perché non sottovalutino la situazione e quindi istituiscono misure di contenimento e di prevenzione simili a quelle italiane. Il contagio da coronavirus, infatti, può essere bloccato e contenuto meglio che una influenza normale”.

Lo spietato virus colpisce anche i bambini, ad ora poco meno di 50 in tutta Italia. Reagiscono bene al virus, molto spesso sono del tutto asintomatici e questo li rende degli ottimi “host spot”, cioè soggetti che aiutano la diffusione del virus. Per questo la misura di chiusura delle scuole era necessaria. Tuttavia l’opera di contenimento sarà davvero compiuta solo se alla chiusura delle scuole si aggiungono altre misure, come appunto la limitazione degli spostamenti e qualsiasi forma di assembramento.

Dati altre regioni:

5763 in Lombardia

1588 in Emilia Romagna

940 in Veneto

461 nelle Marche

480 in Piemonte

314 in Toscana

149 in Campania

181 in Liguria

110 in Friuli Venezia Giulia

81 in Sicilia

71 in Puglia

44 in Umbria

16 in Molise

149 in Trentino Alto-Adige

37 in Abruzzo

37 in Sardegna

8 in Basilicata

17 in Calabria

19 in Valle d’Aosta.