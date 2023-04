Presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori, in occasione della prima Giornata della ristorazione per la cultura dell’ospitalità italiana, è stata firmata la Carta dei valori della ristorazione italiana.

Chiara Frontini, sindaca di Viterbo , Silvio Franco, assessore allo sviluppo economico locale e turismo Loredana Badini, presidente Viterbo di Confcommercio Lazio Nord, Marco Bevilacqua, presidente Viterbo FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi Lazio Nord e la consigliera Elena Angiani.



Sia la Frontini che il professor Franco nei loro interventi hanno evidenziato come la Carta dei valori e delle azioni condivise dagli imprenditori della ristorazione sia la prova di come vengono considerati i cittadini delle contrade e dei borghi italiani. Non è stato tralasciato di evidenziare l’importanza economi­ca fondamentale che le imprese della ristora­zione hanno nella vita del paese. Ma sta nella consapevolezza di ogni imprenditore la volon­tà, la cultura, la cura di essere con la propria impresa qualcosa di più, una vera e propria “agenzia’ che sostiene l’economia del territorio e ne promuove oltre ai sapori le bellezze artistico-architettoniche. Sempre maggiore dovrà essere la consape­volezza che i luoghi del Ristoro, dell’Ospitali­tà, hanno anche una fondamentale funzione sociale.

Nel prendere la parola Loredana Badini ha evidenziato la soddisfazione che l’amministrazione comunale abbia accettato l’ invito da parte di Confommercio e Fipe a sottoscrivere la “Carta dei Valori” della ristorazione italiana che vuole fortificare un legame indispensabile tra istituzioni imprese e cittadini e che traccia le linee guida del rilancio del settore nel post pandemia.

FIPE e Confcommercio svolgono una funzione di reqia per un patto di filiera tra ristoratori produttori e agricoltori che vuole essere un appello alla politica amministrativa tutta. La firma simbolica di questa carta ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutti gli attori della filiera agroalimentare a compattarsi per la ripartenza di un comparto che vuole tornare ad essere trainante ed attrattivo. Le imprese del settore con il loro lavoro e con il loro impegno possono contribuire a sostenere e promuovere le economie e le diversità culturali della propria città, riiniziando a raccontare il nostro territorio con le sue tipicità, con i suoi prodotti, con la sua accoglienza, la sua ospitalità e quella convivialità che tanto ci contraddistingue. Depositiamo oggi in concomitanza con la giornata della ristorazione che si festeggia in tutta l’Italia una Carta che rappresenta un valore aggiunto per tutta la filiera del territorio per la ristorazione viterbese che con la sua tipicità e le sue materie prime.

Ringraziamo questa amministrazione, la sindaca Frontini e l’assessore Franco per l’apertura e per aver accolto la nostra iniziativa. Un’apertura che ci auguriamo sia visibile anche nella revisione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi. Noi di Confcommercio siamo stati, infatti, anche qui i registi della revisione del patto della notte una revisione condivisa anche con le altre associazioni di categoria. E stato proposto un nuovo piano che mettesse d’accordo tutti con l’unico scopo di rendere più sicura e ospitale la nostra città. Siamo convinti che lasciare più spazio di apertura ai pubblici esercizi nelle ore notturne, garantisca maggiore sicurezza e presidio per il territorio e per i cittadini. Sosteniamo insieme azioni unitarie che mirino al benessere economico per Viterbo. Crediamo fortemente che solo guardando le nostre tipicità, i nostri talenti e sostenendo le nostre imprese potremmo aggiungere valore, migliorare la nostra economia e ritrovare la nostra identità.Carta. Infine ha preso la parola Marco Bevilacqua presidente di FIPE che con una battuta simpaticamente rivolta a chi aveva avuto parola prima di lui ha affermato: avete detto tutto sull’argomento, possiamo chiudere.

Ha poi aggiunto che la carta dei valori è uno strumento che esalta le eccellenze gastronomiche del territorio e ridà dignità ai chi opera nel nostro settore, un obiettivo da raggiungere creando interesse del cliente.