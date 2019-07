“I can’t believe in that!” (Non posso crederci!) è stato il commento della regista Gerladine Ottier alla notizia da parte dell’ONU di aver ricevuto il premio “Reducing inequalities” per il cortometraggio “Sadok”. La giovane regista si è recata nel quartier generale dell’ONU di New York per ritirare l’importante riconoscimento ottenuto dalla sua pellicola, che tratta la tematica della violenza sulle donne in maniera inedita e delicata, attraverso i colori della tela di un artista di strada.

Nei ringraziamenti pubblici della regista anche quelli al Comune di Ronciglione, che ha patrocinato l’iniziativa, in particolare all’Istituzione comunale al Turismo, che ha collaborato attivamente alle riprese avvenute nei mesi scorsi nel borgo medievale di Ronciglione, nella suggestiva piazza degli Angeli, con la partecipazione di molti cittadini in qualità di comparse. Sadok, un artista di strada, vede dalle finestre aperte di una casa la quotidianità di una donna sola che nasconde all’esterno le violenze subite dal marito e decide di aiutarla. Il cast vede tra i protagonisti Margherita Mannino, Ahmed Hafiene e Igor Mattei.

“Un riconoscimento meritato – ha affermato il presidente dell’Istituzione comunale al Turismo e alla Promozione del Territorio, Pietro Lazzaroni – che conferisce un importante ritorno di immagine al nostro paese, alle sue bellezze storiche ed artistiche. Rispondo ai ringraziamenti di Geraldine Ottier ringraziando a mia volta tutta la produzione del cortometraggio per aver scelto Ronciglione come set naturale, confermando così un interesse per il nostro paese da parte di produzioni cinematografiche e televisive che spero possa crescere nel tempo”.

Ai ringraziamenti di Pietro Lazzaroni si uniscono le congratulazioni del sindaco, Mario Mengoni: “Una visibilità internazionale – ha commentato il sindaco, Mario Mengoni – che acquista ancor più valore in quanto legata ad una tematica sociale importante, che Sadok tratta in maniera delicata e potente. Congratulazioni alla regista e a tutta la produzione per il meritato e prestigioso riconoscimento ottenuto”.