RONCIGLIONE – “Sabato 25 agosto, alle ore 17,30 nell’affascinante atmosfera, unica e magica della piazzetta di Sant’Andrea in uno dei Borghi Medievali più belli d’Italia, con il Patrocinio Morale della Regione Lazio e del Comune di appartenenza, si svolgerà la cerimonia di premiazione della XXV a edizione del premio letterario nazionale “Roncio d’Oro Città di Ronciglione”.

Con questa edizione, il Centro Ricerche e Studi, oltre a festeggiare i venticinque anni del premio letterario, festeggia i suoi 70 anni di attività.

14 lustri profusi nell’attestare, promuovere e tramandare alle nuove e future generazioni, l’Amore per la Cultura, la Poesia e le Tradizioni Popolari in tutte le loro genuine espressioni.

Quest’anno il premio è stato articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A – Poesia o racconti in dialetto Ronciglionese;

Sezione Bp – Poesia in lingua italiana;

Sezione Bn – Narrativa in lingua italiana;

Sezione C – Risevata agli studenti delle scuole primarie, media e superiore suddivisa in tre

Sottosezioni:

• Sezione C/1 –riservata agli studenti delle elementari e medie inferiori per opere in italiano.

• Sezione C/2 – riservata agli studenti delle medie superiori per opere in italiano.

• Sezione C/3 – riservata agli studenti per opere in dialetto Ronciglionese.

Le opere pervenute sono state numerose. Notevole e incoraggiante la partecipazione dei giovani studenti delle scuole elementari e delle medie, a motivo di conforto che lascia ben sperare per il futuro.

Il Presidente del Centro Ricerche e Studi di Ronciglione Signora Professoressa Lucia Maria Girelli, il Dottor Silvano Boldrini, ideatore e Padre fondatore del Premio letterario nazionale “Roncio d’Oro” e i membri del C.d.A. invitano tutti i Cittadini di Ronciglione e dei Paesi vicini a partecipare all’evento, per condividere insieme e dare testimonianza al comune Patrimonio Storico e Culturale del Territorio di appartenenza”.

Per il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione

Giuseppe Lavista