Settembre, così chiamato perchè settimo mese del calendario romano, ( che non centra niente con quel che voglio dire, salvo rammentarmi la curiosità che Caligola, Domiziano e Commodo, gli imperatori che tentarono di cambiargli nome, finirono assassinati) avrà tra un po’ due date fatidiche sulle quali prestare sin da subito attenzione, il 5 ed il 20.

Il 5 settembre sarà l’anniversario dell’insediamento del governo giallorosso, quello che le cronache enfatizzarono per l’abito blu cobalto della Ministra Teresa Bellanova con polemiche sgarbate al seguito; insediamento seguito al harakiri politico più spettacolare della nostra recente storia politica, quello della scorsa estate, del Papeete e dei “poteri assoluti, di Capitan Salvini.

Un anno, quello trascorso, che conferma la politica come l’arte del possibile, che contrassegna drammaticamente la vita e la salute di tanti Italiani, che scombina in modo netto i bilanci familiari tra risparmi consistenti per alcuni e penuria di risorse inaspettata per altri; che induce ineluttabilmente a pensare come sarebbe stato se….

Il quadro politico sembra in febbrile movimento, ma a ben guardare sono molte e molto più solide le ragioni di conservare uno status quo caratterizzato da una possibile seconda ondata della pandemia, e quindi aleggia uno spirito nazionale conservativo e filogovernativo; da una spesa pubblica che ha toccato i primi 100 miliardi di investimenti, o meglio dire di congelamenti, in attesa del recovery fund e forse anche del MES, miraggi abbacinanti su cui concentrarsi senza distrazioni alchemiche, se non qualche rimpastino.

Infine il traguardo dell’inizio settembrino del “semestre bianco”, in cui il Capo dello Stato in scadenza il 3 febbraio 2022 non può sciogliere Le Camere e quindi a conti fatti si tratta di reggere un annetto per determinare l’inquilino de Quirinale con questa maggioranza.

L’altra data è il 20 settembre, un election day regionale ed amministrativo, che comprende il referendum confermativo sul taglio di 345 parlamentari; referendum senza quorum, scontato nel suo esito positivo sino a poco tempo fa, ma oggi discusso in modo particolare all’interno del Partito Democratico che osteggiò il taglio su ben due votazioni su tre.

Ogni referendum segna e caratterizza lo spirito di una nazione, anche quando divenne una pratica inflazionata di voti a batteria, sino a perdere quel significato epocale che ebbero quelli sul divorzio, sull’aborto, sulle preferenze.

Il fatto che l’esito non sia più così scontato come apparve dopo l’ultimo voto in Parlamento, apre un terreno di confronto molto interessante, che ci porta alle radici attuali della nostra democrazia, caratterizzando il sistema elettorale sin dagli aventi diritto al voto e dalle nuove circoscrizioni, ed orientandolo in senso proporzionale; necessita poi il cambio dei regolamenti di Camera e Senato, occasione preziosa di snellimento e semplificazione.

Una cosa, per lo meno a me, pare incontestabile: la rappresentanza del territorio, al di la del dettato dell’art.67 della Costituzione: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione…”, (che basterebbe ed avanzerebbe), non è mai stata così lontana ed estranea da quella sovranità popolare di cui all’art.1 della stessa nostra Costituzione; la rappresentazione di una sorta di vulnus indotto dalla riduzione del numero degli eletti, non solo non era nelle corde dei Costituenti, ma non ha, forse non ha mai avuto, un riscontro con la realtà.

Francesco Chiucchiurlotto