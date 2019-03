Sabato 16 marzo in Sala Consiliare alle ore 17.30

Sabato 16 marzo 2019 sarà presentato, nella Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo, il libro dal titolo “Non solo la Ciociara. Violenze di guerra sulle donne dalla Sicilia alla Campania, dal Lazio alla Toscana”, scritto dal giornalista e ricercatore storico Silvano Olmi.

Il volume, pubblicato dalle Edizioni Fergen, è frutto di una lunga ricerca condotta dall’autore negli archivi locali, al fine di approfondire una pagina cupa e dolorosa della nostra storia recente, troppo a lungo sottaciuta, raccogliendo testimonianze sugli stupri e le violenze, le cosiddette “marocchinate”, compiute in Italia nel 1943-1944, soprattutto dalle truppe coloniali inquadrate nell’esercito francese.

L’indagine ha portato alla luce nel viterbese settanta casi di violenze carnali, ai danni di vittime di tutte le fasce d’età. Come evidenzia l’autore, anche a San Lorenzo Nuovo i coloniali marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel corpo di spedizione francese in Italia, seminarono il terrore: nel paese i documenti analizzati riportano l’uccisione di una donna, atti sacrileghi, furti, razzie e violenze.

L’iniziativa rappresenta il secondo appuntamento sanlorenzano del Si.Bi.La.Bo Festival, manifestazione del Sistema Bibliotecario del lago di Bolsena, finanziata dal Fondo per il patrimonio librario del Ministero per i beni e le attività culturali.

Oltre all’autore, alla presentazione del libro prenderanno parte il direttore di NewTuscia Gaetano Alaimo, l’editore e giornalista Federico Gennaccari ed il giornalista e scrittore Emanuele Ricucci.

Appuntamento dunque a San Lorenzo Nuovo sabato 16 marzo, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune.

L’ingresso è libero.