DALL’11 AL 25 GENNAIO UN VIAGGIO IN 6 TAPPE PER PROMUOVERE LA LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTA A BAMBINI DA 0 A 6 ANNI

Venerdì 11 gennaio a San Lorenzo Nuovo primo appuntamento con le iniziative per promuovere la lettura ad alta voce rivolta ai bambini da 0 a 6 anni.

Il progetto “Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le biblioteche del Lazio: Nati per Leggere … e oltre”, curato dalla Sezione Lazio dell’AIB – Associazione italiana biblioteche e finanziato dalla Regione Lazio, si svolgerà presso 6 biblioteche selezionate su tutto il territorio laziale.

Si terranno due corsi di formazione per volontari del programma Nati per Leggere, condotti dal Coordinamento regionale NpL, e quattro incontri con scrittori per l’infanzia ed esperti del Programma NpL: la mattina saranno coinvolti i bambini delle scuole dell’infanzia e nel pomeriggio un pubblico più ampio, per sensibilizzare gli adulti sull’importanza della lettura sin dalla primissima età.

Presso le biblioteche che ospiteranno le attività sarà inoltre presentato il BiblioHub, la biblioteca itinerante dell’Associazione italiana biblioteche: un veicolo mobile di diffusione di cultura, informazione e socialità, presentato alla 15° Biennale di Architettura Venezia e poi in Sicilia e a Roma nell’ambito delle iniziative del Bibliopride – Giornata nazionale delle biblioteche 2018.

Nel suo itinerario attraverso le province laziali che partirà da San Lorenzo Nuovo (VT), passerà per Contigliano (RI), Ladispoli e Genzano (RM), Latina e S. Andrea del Garigliano (FR): insieme al messaggio di promozione della lettura, il BiblioHub porterà anche libri e materiali in dono per le biblioteche partecipanti al progetto.

BiblioHUB è una struttura mobile polifunzionale e multimediale di informazioni e servizi al cittadino, punto di prestito di libri, vetrina di bookcrossing, laboratorio ludico-didattico per bambini e luogo d’incontro e di socializzazione. Il truck, una biblioteca mobile su ruote, è progettato come uno “scrigno” che si apre e si espande negli spazi urbani per portare la biblioteca dentro il territorio. BiblioHUB vuole avvicinare i cittadini alla ricca offerta culturale e di servizi che la biblioteca è oggi in grado di proporre. La forte vocazione pubblica del mezzo è richiamata dall’illustrazione dell’artista Guido Scarabottolo, realizzata mediante microforature sulla facciata principale dove sono rappresentati una molteplicità di “auto-ritratti” di utenti delle biblioteche pubbliche.

PROGRAMMA

Venerdì 11 e sabato 12 gennaio 2019

Biblioteca di San Lorenzo Nuovo (VT)

CORSO VOLONTARI “NATI PER LEGGERE”

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019

Biblioteca di Contigliano (RI)

CORSO VOLONTARI “NATI PER LEGGERE”

Lunedì 21 gennaio 2019

Biblioteca di Ladispoli (RM) “Peppino Impastato”

INCONTRO CON ANNA CERASOLI

Martedì 22 gennaio 2019

Biblioteca di Genzano (RM) “Carlo Levi”

INCONTRO CON SUSANNA MATTIANGELI

Mercoledì 23 gennaio 2019

Biblioteca di Latina “Aldo Manuzio”

INCONTRO CON ANTONELLA ABBATIELLO

Giovedì 24 gennaio 2019

Biblioteca di Sant’Andrea del Garigliano (FR)

INCONTRO CON MILENA TANCREDI