Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, oggi 13 Aprile risultano 103.616 persone positive al virus. 1.363 sono i nuovi positivi.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.260 (83 in meno rispetto a ieri), 28.023 (+176) sono i pazienti con sintomi lievi. 72.333 (70%) sono le persone in isolamento domiciliare. I deceduti oggi sono 566.

Ad oggi, il numero dei guariti sale a 35.425, oggi +1.224 persone.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 31.935 in Lombardia, 13.818 in Emilia-Romagna, 12.765 in Piemonte, 10.766 in Veneto, 6.257 in Toscana, 3.365 in Liguria, 3.080 nelle Marche, 3.920 nel Lazio, 3.062 in Campania, 2.080 nella Provincia autonoma di Trento, 2.512 in Puglia, 1.307 in Friuli Venezia Giulia, 2.050 in Sicilia, 1.778 in Abruzzo, 1.537 nella Provincia autonoma di Bolzano, 625 in Umbria, 914 in Sardegna, 791 in Calabria, 582 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 202 in Molise.

In Italia sono stati 159.516 i casi totali, oggi +3.153.

