Oggi, 17 Aprile, in Italia risultano 106.962 le persone positive al Coronavirus. Rispetto a ieri sono risultate positive ulteriori 355 persone.

I pazienti in terapia intensiva sono 2.812 (124 in meno rispetto a ieri), 25.786 (-1.107) sono invece i pazienti ricoverati con sintomi lievi. 78.364 (73%) sono le persone positive in isolamento domiciliare.

I deceduti oggi sono 575 mentre il numero dei guariti sale a 42.727, oggi +2.563 persone.

In Italia sono stati 172.434 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.434 in Lombardia, 13.585 in Emilia-Romagna, 13.998 in Piemonte, 10.618 in Veneto, 6.583 in Toscana, 3.459 in Liguria, 3.157 nelle Marche, 4.214 nel Lazio, 3.027 in Campania, 1.990 nella Provincia autonoma di Trento, 2.656 in Puglia, 1.428 in Friuli Venezia Giulia, 2.139 in Sicilia, 1.942 in Abruzzo, 1.582 nella Provincia autonoma di Bolzano, 494 in Umbria, 872 in Sardegna, 819 in Calabria, 491 in Valle d’Aosta, 266 in Basilicata e 208 in Molise.

Totale Casi 172434 +3493 Totale attualmente positivi 106962 (62.03 %) +355 Variazione Positivi 3493 +355 Totale Ospedalizzati 28598 (16.58 %) -1231 Ricoverati con sintomi 25786 (14.95 %) -1107