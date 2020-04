Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, oggi 15 Aprile risultano 105.418 persone positive al virus. 1.127 sono i nuovi positivi.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.079 (107 in meno rispetto a ieri), 27.643 (-368) sono i pazienti con sintomi lievi. 74.696 (71%) sono le persone in isolamento domiciliare. I deceduti oggi sono 578.

Ad oggi, il numero dei guariti sale a 38.092, oggi +962 persone.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise.

Totale Casi 165155 +2667 Totale attualmente positivi 105418 (63.83 %) +1127 Variazione Positivi 2667 +1127 Totale Ospedalizzati 30722 (18.60 %) -475 Ricoverati con sintomi 27643 (16.74 %) -368