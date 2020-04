Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, oggi 05 Aprile risultano 91.246 persone positive al virus. 2.972 sono i nuovi positivi.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.977 (17 in meno rispetto a ieri), 28.949 sono i pazienti con sintomi lievi (61 in meno rispetto a ieri). 58.320 (64%) sono le persone in isolamento domiciliare. I deceduti oggi sono 525, il numero più basso degli ultimi giorni.

Ad oggi, il numero dei guariti sale a 21.815, oggi +819 persone.

Sono in campo 15.550 volontari, sono stati traferiti con la CROSS 116 pazienti (76 malati Covid).

820 sono le tende pre-tiage davanti agli ospedali italiani, 151 quelle davanti ai penitenziari.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.

Totale Casi 128948 +4316 Totale attualmente positivi 91246 (70.76 %) +2972 Variazione Positivi 4316 +2972 Totale Ospedalizzati 32926 (25.53 %) -78 Ricoverati con sintomi 28949 (22.45 %) -61