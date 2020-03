Il Comitato Operativo della Protezione civile, in conferenza stampa, ha annunciato dati in aumento rispetto ieri per la diffusione del COVID 19.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 62.013 persone risultano positive al virus, 4492 in più rispetto a ieri. I deceduti sono oggi 662. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise. Totale Casi 80539 +6153 Totale attualmente positivi 62013 (77.00 %) +4492 Nuovi Positivi 4492 (5.58 %) Totale Ospedalizzati 28365 (35.22 %) +1764 Ricoverati con sintomi 24753 (30.73 %) +1641 Ricoverati Terapia Intensiva 3612 (4.48 %) +123 Isolamento Domiciliare 33648 (41.78 %) +2728 Dimessi Guariti 10361 (12.86 %) +999 Deceduti 8165 (10.14 %) +662 Tamponi 361060 +36615