Il Comune di Civita Castellana in data 12 luglio 2019 ha partecipato, con la presenza dell’Assessore al Turismo Spettacolo e Agricoltura Angela Consoli, alla riunione che si è tenuta presso la Prefettura di Viterbo avente come oggetto l’uso dei fitofarmaci in agricoltura.

Il Prefetto ha aperto i lavori chiedendo di fare una corretta informazione sull’uso dei fitofarmaci, senza creare allarmismi e senza demonizzare le colture , in quanto risorse del nostro territorio.

Era presente anche il Presidente della Coldiretti Pacifici che lamentava come alcuni agriturismi ricevevano disdette da turisti , a causa delle notizie erronee diffuse in materia, ricordando come l’Italia è il primo paese al mondo per normative che chiaramente devono essere applicate e oggetto di controllo.

Il Presidente della Assofrutti chiedeva infatti di vigilare e educare per la tutela dell’Ambiente. L’Assessore Consoli ricorda infatti come il Comune di Civita Castellana sia Capofila nella gestione dell’Ufficio U.M.A. (ufficio Macchine Agricole ) con circa 3.000 utenti aziende agricole per il rilascio delle certificazioni di imprenditori e coltivatori diretti e gasolio e pertanto fortemente interessato a farsi parte attiva per la corretta informazione in materia.