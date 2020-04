La giornata di oggi in Italia sarà caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse da Nord a Sud a causa di un profondo campo di bassa pressione che si sta avvicinando dal Nord Africa. Si attendono quindi precipitazioni diffuse e intense su Sardegna nord occidentale, sulle coste della Toscana e poi anche sul Piemonte. In serata il peggioramento raggiungerà anche il Sud.

A partire da domani i fenomeni subiranno una prima frenata specie sulle regioni tirreniche, mentre sulle regioni adriatiche le piogge saranno via via più intense; per rimanere aggiornati sulle evoluzioni meteo della settimana vi invitiamo a visitare il nostro sito http://www.centrometeoitaliano.it