Viterbo

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto.. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia lungo la costa sia sulle zone interne nelle ore diurne; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni su tutti i settori.

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni del Nord sia al mattino che al pomeriggio specie su quelle di Nord-Ovest ove non si escludono deboli piogge soprattutto su Piemonte e Liguria. Tra la sera e la notte foschie o nebbie possibili su coste e pianure.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto su Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Dalla serata nuvolosità in aumento sulla Toscana, anche compatta, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli per lo più sereni ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

